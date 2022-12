Le PM demande au secteur de l’information d’oeuvrer plus à la transformation numérique

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a exhorté samedi 18 décembre le secteur de l’information et de la communication à faire valoir son rôle de plus en plus important et nécessaire dans le contexte de la quatrième révolution industrielle, exhortant à en faire une force inspirante du développement et de l’innovation au Vietnam à l’ère numérique.

Photo : VNA

L’année 2023 revêt une signification importante, créant la base pour la mise en œuvre du plan quinquennal 2021-2025, a-t-il déclaré à une conférence sur le bilan des travaux de 2022 et le déploiement des tâches en 2023 et la réception de l’Ordre du Travail de première classe au ministère de l’Information et de la Communication.

Il a rappelé que le secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong avait déclaré en clôture du 6e Plénum du Comité central du Parti du 13e mandat qu’il fallait "Considérer la transformation numérique comme une nouvelle méthode de percée pour raccourcir le processus d’industrialisation et de modernisation".

S’adressant à la conférence à laquelle le secrétaire général Nguyên Phu Trong, le président de la République Nguyên Xuân Phuc et le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê ont envoyé leurs corbeilles de fleurs en guise de félicitations, il a demandé de prendre les citoyens et les entreprises pour le centre, le sujet, l’objectif et le moteur de la transformation numérique.

Le le chef du gouvernement a demandé au ministère de l’Information et de la Communication de se concentrer sur le perfectionnement institutionnel, notamment en matière de communication, de transformation numérique, de gestion étatique, de science et de technologie ; de se coordonner avec le groupe Electricité du Vietnam pour rendre l’électricité et les télécommunications accessibles à toutes les régions.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a chargé le ministère de l’Information et de la Communication de travailler en collaboration avec les ministères et les secteurs concernés à la construction de la base de données nationale, d’accélérer la construction et le développement d’infrastructures numériques modernes et synchrones.

L’objectif principal du développement d’infrastructures numériques en 2023 est de commercialiser les réseaux 5G, de créer des changements dans la connectivité, de faire des infrastructures de communication et postales des infrastructures importantes et essentielles de l’économie numérique, a-t-il indiqué.

Il faut en même temps promouvoir la marque "Make in Vietnam", s’efforcer d’augmenter la part de l’économie numérique dans le PIB, encourager et soutenir les entreprises de technologie numérique à se développer dans le pays et à s’ouvrir à l’international, en particulier en promouvant l’innovation et la créativité dans l’industrie de l’information et de la communication, a-t-il ajouté.

Le chef du gouvernement a également demandé au ministère de continuer à prévenir rapidement et efficacement les informations toxiques et fausses, à réfuter les allégations mensongères sur les réseaux sociaux, à renforcer l’inspection, l’examen et le traitement des infractions, et à lutter contre les manifestations erronnées dans les activités de presse.

Selon un rapport du ministère de l’Information et de la Communication, en 2022, les recettes de l’ensemble de l’industrie de l’information et de la communication sont estimées à 3.893.595 milliards de dôngs, en hausse de 12,7 % par rapport à 2021. L’économie numérique représente environ 14,26% du PIB vietnamien.

Le secteur s’est fixé l’objectif de porter les recettes des postes et des télécommunications en 2023 respectivement à 63.760 milliards de dôngs et 21 milliards de dollars, et d’enregister un taux de croissance de l’économie numérique de 20 à 25%.