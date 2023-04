Le PM décore Vietcombank, assigne des tâches majeures au secteur bancaire

Le Premier ministre Pham Minh Chinh remet à Vietcombank le titre de Héros du travail, à Hanoi, le 31 mars. Photo : VNA

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé, lors du 60e anniversaire de la fondation de Vietcombank, vendredi 31 mars à Hanoi, à la Banque d’État et à l’ensemble du secteur bancaire de se concentrer sur la mise en œuvre de six tâches clés dans le contexte actuel.

S’exprimant à la cérémonie à laquelle le secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong, le président de la République Vo Van Thuong, le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê et la membre permanente du Secrétariat du Comité central du Parti Truong Thi Mai, il a demandé notamment de se concentrer sur la mise en œuvre des objectifs, tâches et solutions définies dans les résolutions du Parti, de l’Assemblée nationale et du gouvernement.

Les tâches principales consistent, premièrement, à mettre en œuvre la politique monétaire de manière plus solide, proactive, flexible, opportune et efficace ; à coordonner de manière étroite synchrone avec une politique budgétaire élargie de manière appropriée, ciblée et d’autres politiques pour maintenir la stabilité macroéconomique, contrôler l’inflation, promouvoir la croissance, assurer les grands équilibres de l’économie.

Deuxièmement, il faut renforcer l’analyse et la prévision, suivre de près l’évolution de la situation internationale et nationale, les réponses politiques rapides et efficaces ; dans la conception, la formulation et la mise en œuvre des politiques pertinentes, il est nécessaire de veiller à trouver des solutions, des moyens et des feuilles de route appropriés et efficaces pour assurer un équilibre harmonieux et raisonnable sur quatre questions importantes : Entre taux d’intérêt et taux de change ; entre croissance et inflation, entre offre et demande ; entre politique monétaire et politique budgétaire ; et entre situations internes et externes.

Troisièmement, il faut revoir et réduire les coûts pour réduire les taux d’intérêt et les coûts de prêt, en association avec la mise en œuvre en temps opportun de solutions appropriées, contribuer à résoudre les difficultés et à fournir un soutien pratique à la production et au commerce, créer de nouveaux emplois et des moyens de subsistance pour la population ; dans le même temps, revoir et simplifier les procédures administratives, augmenter la capacité d’accès opportun et efficace au crédit pour les entreprises et les particuliers.

Quatrièmement, il faut assurer une croissance du crédit de manière opportune, raisonnable et efficace en association avec l’assurance de la qualité du crédit, se concentrer sur les domaines prioritaires, promouvoir les moteurs de la croissance économique (consommation, investissement, l’exportation), contribuant à la création d’emplois, à l’assurance de la sécurité sociale (en particulier dans domaine du logement social, du logement des ouvriers).

Cinquièmement, le secteur bancaire devra continuer à promouvoir la restructuration associée au règlement des créances douteuses ; étudier d’urgence et proposer aux autorités compétentes des solutions appropriées en matière de restructuration de la dette, d’exonération et de réduction des taux d’intérêt, d’extension de la dette... ; améliorer la capacité financière, la gouvernance, la qualité et l’efficacité opérationnelle des établissements de crédit ; en même temps renforcer le contrôle, l’inspection, la surveillance, assurant absolument la sécurité du système et la sécurité financière et monétaire nationale.

Sixièmement, il devra continuer d’innover, de renforcer et d’améliorer l’efficacité du travail d’information et de communication, en particulier la communication politique, contribuant à créer un consensus social, à consolider et à renforcer la confiance de la population et des entreprises dans les options et lignes politiques du Parti, les politiques et lois de l’État et la gestion, la direction et l’administration menées par le gouvernement, le Premier ministre et la Banque d’État.

Afin de contribuer à la réalisation des objectifs stratégiques de développement national selon la résolution du 13e Congrès national du Parti, de contribuer à la construction d’une économie indépendante et autonome associée à une intégration internationale approfondie et efficace, le secteur devra continuer de promouvoir ses acquis, à se concentrer sur le règlement des lacunes et insuffisances, à redoubler d’efforts pour surmonter les difficultés et défis; à rénover en profondeur, à élever l’efficacité opérationnelle et à développer le système des établissements de crédit.

En conséquence, les établissements de crédit sont appelés à jouer un rôle clé, à fonctionner de manière transparente, à faire preuve de compétitivité solide et d’efficacité durable, avec une structure diversifiée en termes de propriété, d’échelle et de type d’activité, basée sur des technologies de pointe et une gouvernance bancaire avancée et conforme aux normes et aux pratiques internationales, visant à atteindre le niveau de développement du groupe des quatre pays leaders de l’ASEAN d’ici 2025.

Il faut être dynamique, créativité pour s’adapter au processus de libéralisation et de mondialisation ; répondre à la demande croissante de l’économie en services financiers et bancaires, progresser vers l’inclusion financière d’ici 2030, garantir que toute la population et toutes les entreprises aient l’opportunité d’accéder pleinement et facilement à des services bancaires et financiers de qualité, apporter des contributions positives au développement durable, a-t-il déclaré.

Au nom des dirigeants du Parti et de l’État, le Premier ministre Pham Minh Chinh a reconnu, hautement apprécié les efforts, la détermination et les réalisations exceptionnelles des générations du personnel de Vietcombank, apportant des contributions importantes aux réalisations communes du secteur bancaire et de l’ensemble du pays.

Fondée le 1er avril 1963, Vietcombank est actuellement la plus grande entreprise cotée en bourse au Vietnam, l’une des trois premières banques commerciales vietnamiennes par leur activité, leur rentabilité et leur contribution au budget de l’État. Ses actifs ont atteint 1,8 millions de milliards de dôngs en 2022 et ses bénéfices croissants devrait atteindre 2 milliards de dollars en 2025.

Élue plusieurs années durant comme la "Meilleure banque du Vietnam" par les magazines financiers tels que The Banker, Financial Times, EuroMoney, Vietcombank figure parmi les 100 banques cotées ayant la plus grande capitalisation boursière au monde (18,5 milliards de dollars), est la seule banque vietnamienne à avoir une présence commerciale sur les trois places financières mondiales : Hong Kong, les États-Unis et Singapour.

La stratégie de développement du secteur bancaire vietnamien d’ici 2025 avec une vision jusqu’en 2030 a déterminé que d’ici la fin de 2025, il y aura au moins deux à trois banques commerciales parmi les 100 plus grandes banques (en termes d’actifs) en Asie et trois à cinq banques cotées sur des Bourses étrangères. Vietcombank doit prendre l’initiative d’accepter cette tâche, a déclaré le Premier ministre Pham Minh Chinh.

Lors de la cérémonie, le chef du gouvernement a remis à Vietcombank le titre de Héros du travail, décerné le 15 février 2023 par le Parti et l’Etat pour ses réalisations exceptionnelles dans la période de rénovation.