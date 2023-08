Le PM de Singapour Lee Hsien Loong effectuera une visite officielle au Vietnam

Le Premier ministre de Singapour Lee Hsien Loong et son épouse effectueront une visite officielle au Vietnam du 27 au 29 août 2023, sur invitation de son homologue vietnamien Pham Minh Chinh.

Le Premier ministre de Singapour Lee Hsien Loong. Photo: vtc.vn

Le Vietnam et Singapour ont officiellement établi le 1er août 1973 leurs relations diplomatiques. Au cours de ces 50 dernières années, les relations entre les deux pays se sont considérablement développées, de manière dynamique, récoltant de nombreux succès et offrant encore de nombreuses perspectives pour un avenir encore plus prometteur.