Le PM chinois préside la cérémonie d'accueil du PM vietnamien

Le Premier ministre chinois Li Qiang a présidé lundi matin, 26 juin, une cérémonie d'accueil officielle de son homologue vietnamien Pham Minh Chinh qui est en visite officielle dans le pays.

Le Premier ministre chinois Li Qiang (gauche) préside lundi matin, 26 juin, une cérémonie d'accueil officielle de son homologue vietnamien Pham Minh Chinh. Photo : VNA

Après la cérémonie d’accueil, les deux chefs de gouvernement se sont entretenus.

Il s'agit de la première visite officielle du Premier ministre Pham Minh Chinh et de la première d'un Premier ministre vietnamien en Chine après sept ans. C'est également la première fois que les principaux dirigeants des deux pays se rencontrent directement après que la Chine a terminé la direction de l'État pour le nouveau mandat.

Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh s’entretiendra avec son homologue chinois Li Qiang, aura une entrevue avec le secrétaire général du Parti communiste chinois et président chinois Xi Jinping et rencontrera le président du Comité permanent de l’Assemblée populaire nationale Zhao Leji.

Il assistera également à des séances importantes de la 14e Réunion annuelle des nouveaux champions du WEF et aura des réunions bilatérales avec le PDG du WEF, Klaus Schwab et des dirigeants d’autres pays et d’organisations internationales.

Au cours de son séjour, le chef du gouvernement vietnamien participera au Forum des affaires Vietnam-Chine.

La visite du Premier ministre Pham Minh Chinh en Chine et sa participation aux événements du WEF affirment la politique extérieure du Vietnam d’indépendance, d’autonomie, de diversification et de multilatéralisation, et d’être un bon ami, un partenaire fiable et un membre responsable de la communauté internationale.

En particulier, elles montrent l’importance que le Vietnam attache aux relations avec la Chine, et sa volonté de partager et de mettre à jour les nouvelles tendances, la réflexion sur le développement et la gouvernance avancée, ainsi que de promouvoir l’image du pays et d’attirer les investissements à travers la réunion du WEF.