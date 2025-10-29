Le PM au 47ᵉ Sommet de l’ASEAN : le Vietnam, un acteur dynamique, enthousiaste et responsable

La participation du Premier ministre Pham Minh Chinh au 47ᵉ Sommet de l’ASEAN et aux réunions connexes en Malaisie a confirmé l’image d’un Vietnam dynamique, enthousiaste et responsable, et comme l’a affirmé le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim, le Vietnam est un membre qui joue un rôle extrêmement important au sein de l’ASEAN.



Dans le contexte du 30ᵉ anniversaire de l’adhésion du Vietnam à l’ASEAN, le Premier ministre Pham Minh Chinh a eu un programme particulièrement chargé. En seulement trois jours, il a participé à près de 50 activités, dont des réunions bilatérales et multilatérales. Il a partagé la vision et la stratégie de développement du Vietnam ainsi que sa politique étrangère, apportant des analyses approfondies sur les tendances régionales et mondiales et proposant des initiatives pour stimuler la coopération et relever les défis communs de l’ASEAN et de la région.



Lors de la session plénière du 47e Sommet de l’ASEAN, il a insisté sur l’importance de l’« inclusivité » et de la durabilité comme choix stratégique de l’ASEAN, appelant à exploiter trois sources de puissance stratégique : la force de la solidarité et de l’unité ; la vitalité dynamique, l’autonomie, la résilience et la cohésion intra-ASEAN ; ainsi que l’élan de l’innovation et de la créativité..



Le Premier ministre a activement participé aux sommets entre l’ASEAN et ses principaux partenaires (Chine, États-Unis, Japon, République de Corée, Australie, Nouvelle-Zélande, Canada, ONU), présentant des propositions concrètes visant à renforcer la solidarité et à ouvrir de nouvelles voies de coopération dans des domaines clés. Il a notamment appelé à une connectivité économique accrue avec les États-Unis, au renforcement d’une connectivité intelligente, inclusive et durable avec la Chine...



Les contributions substantielles du Premier ministre et de la délégation vietnamienne ont contribué au succès des réunions et ont permis d’approfondir et de rendre plus efficace la coopération au sein de l’ASEAN ainsi qu’entre l’ASEAN et ses partenaires.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh au Sommet ASEAN - Japon. Photo: VNA

À cette occasion, le Premier ministre a rencontré la quasi-totalité des 30 chefs de délégation participant aux Sommets, y compris les dirigeants des pays de l’ASEAN, des pays partenaires et des organisations internationales. Selon le ministre des Affaires étrangères Le Hoai Trung, lors des rencontres entre le Premier ministre Pham Minh Chinh et les dirigeants des pays et des organisations, les partenaires ont hautement apprécié les réalisations remarquables du Vietnam, en particulier dans le domaine du développement socio-économique, tout en accordant une grande importance à son rôle et à sa position sur la scène internationale.

À travers ces échanges, le Premier ministre et les dirigeants des pays et organisations sont parvenus à un consensus sur de nouvelles orientations de coopération, répondant aux besoins respectifs des parties dans une nouvelle phase de développement et dans de nouveaux domaines.-VNA/VI