Le PM attendu au 54e Sommet du FEM en Suisse, en Hongrie et en Roumanie

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et son épouse, à la tête d’une haute délégation vietnamienne, participeront au 54e Sommet du Forum économique mondial (FEM) à Davos, en Suisse, et effectueront des visites officielles en Hongrie et en Roumanie du 16 au 23 janvier 2024, a annoncé jeudi 11 janvier le ministère des Affaires étrangères.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh. Photo: VNA

La tournée européenne du chef du gouvernement vietnamien s’effectuera respectivement sur l’invitation du fondateur et président du FEM Klaus Schwab, du Premier ministre hongrois Viktor Orbán et du Premier ministre roumain Ion-Marcel Ciolacu, a-t-il indiqué dans un communiqué.



La réunion annuelle du FEM se déroulera du 15 au 19 janvier, à Davos, dans les Alpes suisses. Le thème de cette 54ᵉ édition est "Rebuilding trust", soit "Rétablir la confiance" en français. – VNA