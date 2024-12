Le PM assiste à l’inauguration des zones de réinstallation des villages ravagés par Yagi

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a assisté dimanche 22 décembre à la cérémonie d’inauguration des projets de zones de réinstallation dans trois villages de la province de Lào Cai (Nord) qui avaient été gravement touchés par les crues soudaines et les glissements de terrain causés début septembre par le super typhon Yagi.

La cérémonie s’est tenue en personne dans la zone résidentielle reconstruite du village de Lang Nu, commune de Phuc Khanh, district de Bao Yen, et a été virtuellement connectée aux nouvelles zones de réinstallation du village de Nam Tong, commune de Nam Luc, et du village de Kho Vang, commune de Coc Lau, tous deux dans le district de Bac Ha.

Le typhon Yagi a frappé le Vietnam en septembre, provoquant de lourdes pertes humaines et matérielles dans la région nord. Rien qu’à Lào Cai, le typhon a fait 139 morts, 12 disparus et 88 blessés, et a causé des dommages économiques estimés à 7 000 milliards de dongs (275 millions de dollars). Dans les villages de Nu, Nam Tong et Kho Vang, en particulier, des crues soudaines ont fait 84 morts et disparus, tandis que des dizaines de maisons ont été ensevelies ou emportées.

Suite aux directives et aux appels des dirigeants du Parti et de l’État, en particulier du Premier ministre Pham Minh Chinh, l’ensemble du pays et les amis internationaux se sont mobilisés pour faire face aux conséquences du typhon, notamment la reconstruction des zones résidentielles dans les trois villages.

Se réjouissant d’avoir assisté à la cérémonie d’inauguration, le chef du gouvernement a rappelé qu’immédiatement après le passage des inondations, les dirigeants du Parti et de l’État ont visité les zones touchées pour encourager la population locale, inspecter et diriger les efforts pour faire face aux conséquences de la catastrophe. Parmi ces efforts, il a décrit sept groupes de tâches et de solutions pour le rétablissement après la catastrophe, et a également fixé une date limite exigeant que la reconstruction des zones résidentielles dans les trois villages soit achevée d’ici le 31 décembre 2024.

Dix jours seulement après la catastrophe, grâce aux efforts déterminés de l’ensemble du système politique et au soutien des organisations de parrainage, les travaux de reconstruction ont commencé dans la province de Lao Cai, notamment dans les trois zones résidentielles des villages de Nu, Nam Tong et Kho Vang. En plus des logements pour les résidents, des installations essentielles telles que des écoles, des maisons communautaires et des infrastructures techniques ont également été construites.

Le chef du gouvernement a salué l’achèvement des projets avant la date limite et a remercié les comités du Parti et les autorités locales de Lào Cai pour leurs efforts, ainsi que pour les contributions, le soutien et la coopération de divers organismes, unités, localités, individus et forces, en particulier l’Armée populaire du Vietnam (APV). Cette réussite est particulièrement significative car elle coïncide avec le 80e anniversaire de la fondation de l’APV (22 décembre 1944-2024) et la 35e Fête de la défense nationale (22 décembre 1989-2024).

Avec le principe de l’installation garantissant la prospérité, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que dans les temps à venir, l’ensemble de la nation en général, et Lao Cai en particulier, devraient continuer à faire face aux conséquences des catastrophes naturelles, en mettant l’accent sur le fait de s’assurer que les résidents touchés puissent bientôt stabiliser leur vie et reprendre la production.

Plus précisément, dans le village de Nu, en plus de l’attribution de terres agricoles, il est nécessaire de concevoir et de construire un barrage pour transformer le ruisseau en un lac artificiel, car cela améliorera non seulement le paysage mais fournira également une ressource pour le développement de l’aquaculture.

Il a exprimé sa conviction que ces villages deviendront des communautés exemplaires et des villages heureux à l’avenir. Il a saisi cette occasion pour charger le ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement de soumettre d’urgence une proposition au gouvernement sur la prévention des glissements de terrain et des crues soudaines dans les zones montagneuses et moyennes des régions du Nord et du Centre afin d’assurer leur sécurité et leur stabilité.

En particulier, Lào Cai doit achever l’éradication de 11.000 maisons temporaires et délabrées dans la province d’ici le 31 décembre 2025, a-t-il souligné.

A cette occasion, le chef du gouvernement a offert 150 maisons aux familles démunies vivant dans des logements temporaires ou délabrés de la province, parrainées par le groupe pétrolier et gazier du Vietnam, le groupe Sovico et d’autres unités. Il a également offert 200 vélos, 200 coffrets cadeaux et 200 ensembles de vêtements aux enfants de la localité. – VNA