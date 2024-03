Le PM assiste à l’annonce de la Planification de Tien Giang pour 2021-2030

Dans la matinée du 24 mars, le Premier ministre Pham Minh Chinh a participé à une conférence organisée à Tien Giang pour annoncer la Planification de cette province méridionale pour la période 2021-2030, avec vision pour 2050, et promouvoir les investissements dans la localité.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh s'exprime lors de l'événement. Photo: VNA



Le Premier ministre a appelé Tien Giang à s'efforcer de se développer pour devenir une province industrielle et de services, un pôle de croissance de la région du delta du Mékong, permettant à sa population d’avoir une vie plus prospère.



Selon une décision approuvée par le Premier ministre, l'objectif global est que d'ici 2030, Tien Giang devienne une province essentiellement industrialisée, jouant un rôle de liaison important entre le delta du Mékong, Hô Chi Minh-Ville et la région Sud-Est.



Pour atteindre cet objectif, la Planification provinciale fixe de nombreux objectifs pour la période 2021-2030, dont une croissance économique annuelle de 7-8%.

Selon la vision pour 2050, Tien Giang deviendra une province industrielle moderne avec un niveau de développement assez élevé dans le pays, avec un système d'infrastructures synchrone et moderne.



Lors de la conférence, la province de Tien Giang a annoncé une liste de 40 projets appelant à des investissements dans divers domaines, avec un capital total de près de 53.000 milliards de dongs. En outre, elle a remis des décisions d'approbation d'investissement à 14 projets, avec un capital total de près de 17.000 milliards de dongs. Elle a également attribué des décisions d’approbation de politique d’étude sur l'investissement pour 10 autres projets avec un montant total d'environ 37.000 milliards de dongs.



Dans son discours prononcé à l’événement, Pham Minh Chinh a encouragé Tien Giang à mobiliser et utiliser toutes les ressources légitimes pour promouvoir les moteurs de croissance traditionnels tels que l'exportation, l'investissement et la consommation, réaliser des percées avec de nouveaux moteurs de croissance tels que la transformation numérique, la transition verte et l'économie circulaire...



Le chef du gouvernement a en outre insisté sur la nécessité d’améliorer la qualité des ressources humaines, de renforcer la connectivité régionale et internationale, grâce aux liaisons routières, aux chaînes de production et aux chaînes d’approvisionnement.



Selon lui, il est également important d’accélérer la construction d’infrastructures stratégiques, intégrales, synchrones et inclusives, de promouvoir le développement industriel et des produits agricoles clés, l’application des sciences, des technologies et de l’innovation.



La transformation numérique et la croissance verte sont des tendances inévitables et Tien Giang doit changer son modèle de croissance pour y répondre, a-t-il indiqué, avant d’appeler les autorités provinciales et les investisseurs à partager leurs visions et leurs actions, à travailler ensemble pour gagner et se développer ensemble.



Le Premier ministre a par ailleurs demandé aux organes compétents de résoudre en temps opportun et efficacement les recommandations et propositions de Tien Giang, de se coordonner étroitement pour évaluer la situation actuelle et trouver des solutions pour améliorer le climat d'investissement local, etc.-VNA/VI