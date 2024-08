Le PM assiste à la cérémonie de mise en chantier d'un nouveau Centre national des expositions à Hanoï

Le conglomérat Vingroup a mis en chantier le 30 août le Centre national des foires et des expositions dans le district de Dong Anh, à Hanoï, en présence du Premier ministre Pham Minh Chinh.

Couvrant une superficie de 90 hectares, l'ouvrage figurera parmi les 10 plus grands centres d'exposition au monde et devrait devenir une « nouvelle merveille » de la capitale qui donnera le coup d'envoi à l'économie dynamique de l'« Expo ». Le projet, un projet national clé dans le secteur du commerce et des services, est développé pour remplacer le centre d'exposition de Giang Vo, au centre de Hanoi.

Le centre, similaire à l'Expo de Dubaï aux Émirats arabes unis, à l'Expo de Francfort en Allemagne et à la Fiera Milano en Italie, sera une destination pour les événements commerciaux et les expositions mondiaux, aidant les entreprises nationales et étrangères à se connecter et à promouvoir le commerce, tout en contribuant à la croissance économique de la capitale.

Il comprendra une large gamme d'ouvrages de soutien tels que des zones commerciales et de services, des immeubles de bureaux de grande hauteur et un hôtel cinq étoiles. -VNA/VI