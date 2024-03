Le PM apprécie l'assistance de la BAD au Vietnam ces 30 dernières années

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a assisté le 13 mars à Hanoï à une cérémonie de fêter le 30e anniversaire du partenariat Vietnam-Banque asiatique de développement (BAD), organisée par la banque.

Photo : VNA

Au cours des 30 dernières années (1993 - 2023), la BAD a accordé au Vietnam près de 18 milliards de dollars pour environ 600 programmes et projets dans de nombreux domaines importants tels que l'agriculture, les zones rurales, l'éducation, la santé, les transports, l’énergie, les infrastructures urbaines… La BAD a aussi financé 6,45 milliards de dollars pour des transactions commerciales via les banques commerciales au Vietnam. Pour répondre à la pandémie de COVID-19, la BAD a accordé au Vietnam des aides non remboursables d'une valeur de centaines de millions de dollars.

S'exprimant lors de l'événement, le Premier ministre Pham Minh Chinh a respectueusement remercié et apprécié le soutien de la BAD au Vietnam, en particulier dans le développement des infrastructures, la réduction de la pauvreté, le développement de l'éducation et de la santé..., en particulier en faveur des zones reculées, frontières et insulaires, cela motive et inspire d’autres partenaires à coopérer et à soutenir le développement du Vietnam.

Il a demandé à la BAD de mener des consultations sur les politiques à l'égard du Vietnam ; de soutenir le Vietnam dans l’édification et le perfectionnement des institutions, en particulier dans le perfectionnement des institutions de l’économie de marché à orientation socialiste.

Le Premier ministre a suggéré que les deux parties choisissent des programmes et des projets spécifiques pour aider le Vietnam à se développer rapidement, durablement et de manière inclusive, en se concentrant sur la lutte contre le changement climatique, la transformation verte, la transformation numérique, le développement économique vert, l'économie circulaire, l'économie du partage et les industries émergentes (puces semi-conductrices, intelligence artificielle, big data, nouvelles énergies), ce afin d’aider le Vietnam à réaliser l'objectif de devenir en 2030 un pays en développement doté d'une industrie moderne et d'un revenu intermédiaire élevé et en 2045, un pays développé à revenu supérieur.

Le même jour, Pham Minh Chinh a reçu Masatsugu Askawa, président de la BAD, en visite au Vietnam et participant à la cérémonie des 30 ans du partenariat Vietnam-BAD.

Il a affirmé que le gouvernement vietnamien considérait toujours la BAD comme l'un de ses partenaires de développement importants, proches et dignes de confiance.

Le Premier ministre vietnamien a suggéré que dans la nouvelle période, la coopération entre le Vietnam et la BAD devrait être innovée en se concentrant sur l'investissement dans le développement et que les procédures devraient être améliorées avec de nouvelles réflexions et de nouvelles façons de faire afin d’apporter une plus grande efficacité.



Le président de la BAD, Masatsugu Askawa, a déclaré que la BAD pourrait être en mesure de soutenir le Vietnam avec des ressources financières pour mettre en œuvre des projets de transition verte, de transition énergétique, de développement des infrastructures, de soutenir la participation privée à des projets de partenariat public, d’améliorer les compétences du secteur privé, de soutenir le développement d’industries émergentes telles que les puces semi-conductrices et l’intelligence artificielle. La BAD a souhaité que le gouvernement vietnamien soutienne et promeuve une mise en œuvre plus rapide des projets de coopération.



Pham Minh Chinh a demandé au président et à la BAD de continuer à accompagner le Vietnam, à partager leurs expériences et à soutenir le pays dans des conseils politiques, en particulier les politiques macroéconomiques, monétaires et fiscales, en assurant les grands équilibres, en contrôlant l'inflation et en promouvant la croissance adaptée à la situation du Vietnam, à aider le Vietnam à promouvoir une croissance durable, le développement de l'économie verte, de l'économie numérique, de l'économie circulaire, à améliorer la compétitivité de l'économie ; et aussi à aider les entreprises vietnamiennes à participer plus profondément à la chaîne d’approvisionnement mondiale.

Appréciant les efforts de la BAD pour mobiliser des ressources allant jusqu'à 3 milliards de dollars pour environ 23 projets au Vietnam entre 2023 et 2026, le Premier ministre a demandé à la BAD de se coordonner avec les ministères et secteurs vietnamiens concernés pour déployer immédiatement les projets spécifiques en 2024.

Concernant le problème des procédures d'exonération fiscale, le dirigeant vietnamien a déclaré avoir demandé au ministère des Finances de mener des modifications appropriées, dans un esprit d'avantages harmonieux, de risques partagés et d'avantages mutuels.

Enfinn, Pham Minh Chinh a demandé la création d’un groupe de travail entre le Vietnam et la BAD pour promouvoir la coopération en termes de fonds, de politiques. - VNA/VI