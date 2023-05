Le PM appelle l’OMI à soutenir le développement de l’industrie maritime vietnamienne

Le Premier ministre Pham Minh Chinh qui a reçu vendredi 12 mai à Hanoi le secrétaire général de l’Organisation maritime internationale (OMI) Kitack Lim, a appelé l’OMI à continuer à soutenir le Vietnam dans le développement de l’industrie maritime.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (à droite) serre la main du secrétaire général de l’Organisation maritime internationale (OMI) Kitack Lim. Photo: VNA



Le chef du gouvernement a hautement apprécié la première visite au Vietnam du secrétaire général de l’OMI, et a remercié l’ONU pour ses précieuses aides, y compris celles de l’OMI, au Vietnam.



Affirmant que le Vietnam est un membre responsable dans la mise en œuvre des conventions internationales en général et des conventions maritimes internationales en particulier, il a indiqué que le gouvernement vietnamien souhaite que l’OMI continue d’être une organisation internationale pionnière, promouvant la coopération entre le Vietnam et ses pays membres dans le domaine de la coopération maritime.



Le Vietnam a signé des accords de libre-échange avec plus de 60 économies du monde. Son commerce extérieur a atteint plus de 732 milliards de dollars en 2022. Le Vietnam a un littoral de plus de 3.000 km, situé sur une route maritime internationale vitale, et compte de nombreux ports maritimes en eau profonde.

Afin de renforcer davantage les relations de coopération dans les domaines marin et maritime, le dirigeant vietnamien a demandé à l’OMI et au secrétaire général Kitack Lim de continuer à aider le Vietnam à améliorer sa capacité maritime, à transformer le potentiel de développement maritime en avantages et à apporter des contributions pratiques au développement socio-économique du Vietnam et à la promotion de la paix, de la stabilité, de la coopération et du développement dans le monde.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé à l’OMI de soutenir le Vietnam dans le processus de construction et de perfectionnement du système juridique maritime et de déploiement des conventions maritimes internationales pour assurer la sûreté et la sécurité maritimes et la liberté de navigation, protéger l’environnement marin, assurer la fluidité et la liberté de navigation.

Kitack Lim a déclaré que, bien qu’étant un pays en développement, le Vietnam a montré sa volonté et ses efforts d’agir comme un pays développé dans le domaine des énergies renouvelables et de la réponse au changement climatique.

Il a proposé au Vietnam de renforcer son partage d’expériences et sa coopération avec les pays membres, de travailler avec l’OMI à la mise en œuvre des engagements en matière de réduction des émissions et au développement durable de l’industrie maritime.

Le chef du gouvernement a déclaré que le Vietnam s’était engagé à réduire ses émissions nettes à zéro d’ici 2050. Plus récemment, lors du 42e Sommet de l’ASEAN, le Vietnam et les autres pays membres ont adopté un document sur le développement d’un écosystème régional de véhicules électriques.

Il a demandé à l’IMO d’avoir des politiques pour aider les pays en développement, dont le Vietnam, à éléborer des stratégies et plans de développement de l’industrie de la navigation maritime, de fournir son soutien en matière de capital, de recherche et d’application technologique, de gestion et de formation des ressources humaines.

Le secrétaire général de l’OMI a largement convenu avec ces points de vue et a déclaré que l’OMI mettra activement en œuvre les propositions de coopération formulées par le Premier ministre, en particulier dans la formation des ressources humaines. – VNA/VI