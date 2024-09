Le PM appelle l’ASEAN BAC à accompagner les gouvernements et les populations aséaniens

Lors de la réception. Photo : VNA

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu vendredi, 13 septembre, à Hanoi, une délégation de présidents nationaux du Conseil consultatif des affaires de l’ASEAN (ASEAN BAC).

Cette délégation était conduite par Oudet Souvannavong, le président de ce conseil en 2024, qui est également président de la Chambre de commerce et d’industrie du Laos. Les présidents de ce conseil dans chacun des pays de l’ASEAN sont venus participer à la 101e session de l’ASEAN BAC à Hanoï.

Oudet Souvannavong et les présidents de l’ASEAN BAC des pays aséaniens ont exprimé ses condoléances avec le peuple vietnamien face aux catastrophes naturelles que subit le Vietnam.

Oudet Souvannavong a félicité le Vietnam pour ses progrès socioéconomiques et salué son rôle dans la construction d’une ASEAN résiliente et unie. Il a annoncé l’organisation, par l’ASEAN BAC, d’un sommet des affaires et des investissements, prévu en fin d’année à Vientiane, la capitale du Laos.

Il a sollicité le soutien du gouvernement vietnamien et a émis le vœu de voir le Premier ministre Pham Minh Chinh honorer cette conférence de sa présence.

Le chef du gouvernement a réitéré le soutien du Vietnam en faveur du Laos, promettant de l’aider à réussir l’organisation des 44e et 45e Sommets de l’ASEAN et des conférences connexes.

Il a vivement apprécié la proposition du président de l’ASEAN BAC selon laquelle les pays de la région doivent accorder des privilèges aux entreprises aséaniennes opérant sur leurs territoires. Concrètement, Oudet Souvannavong estime que les marchandises en provenance des pays de l’ASEAN doivent profiter d’un traitement préférentiel aux postes-frontières.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a invité l’ASEAN BAC à accompagner les gouvernements et les populations sud-est asiatiques dans la construction institutionnelle, l’élaboration de politiques, la connexion des infrastructures, la mobilisation des ressources, la formation des personnels hautement qualifiés, et la création d’entreprises modernes, intelligentes et innovantes.

Le chef du gouvernement vietnamien a indiqué qu’il appellerait les dirigeants des pays de l’ASEAN à adopter des politiques prioritaires en faveur des entreprises de la région.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a accepté l'invitation à participer au Sommet des affaires et des investissements de l'ASEAN (ASEAN BIS) qui se tiendra plus tard cette année à Vientiane du Laos. - VNA/VI