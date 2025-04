Le PM appelle la BAD à accompagner le Vietnam dans la réalisation de grands projets d'infrastructures

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a proposé à la Banque asiatique de développement (BAD) de soutenir le Vietnam dans la réalisation de projets d'infrastructures de grande envergure susceptibles de remodeler la trajectoire de développement du pays.

Lors de sa rencontre à Hanoï le 16 avril avec Scott Morris, vice-président de la BAD pour l'Asie de l'Est et du Sud-Est et le Pacifique, actuellement au Vietnam pour un voyage de travail et sa participation au 4e Sommet du Partenariat pour la croissance verte et les Objectifs mondiaux 2030 (P4G).

Le Premier ministre a salué le rôle et les contributions de la BAD au développement socio-économique du Vietnam au cours des trois dernières décennies, se disant convaincu que la visite du vice-président de la BAD contribuerait à approfondir la coopération entre les deux parties, notamment dans les domaines prioritaires du gouvernement vietnamien, tels que la transition verte, la transition énergétique et le développement d'infrastructures durables et inclusives.

Soulignant le soutien de la BAD au Vietnam, notamment son financement stable et à long terme, son expérience dans la mise en œuvre de grands projets et son assistance technique, Pham Minh Chinh a reconnu que les projets financés par des prêts d'APD, y compris ceux de la BAD, se heurtaient encore à divers défis, tant de la part du Vietnam que de la banque, et a appelé à une coordination plus étroite pour résoudre ces problèmes.

Le chef du gouvernement a déclaré que le Vietnam mettait en œuvre des solutions globales pour maintenir la stabilité macroéconomique, assurer les grands équilibres et préserver la confiance des investisseurs.

Il a dévoilé l'accent mis par le Vietnam sur trois avancées stratégiques, notamment dans les infrastructures des transport et de l'énergie, avec des projets majeurs tels que l'autoroute Nord-Sud, la ligne ferroviaire à grande vitesse Nord-Sud, les lignes ferroviaires urbaines à Hô Chi Minh-Ville et Hanoï, et les liaisons ferroviaires avec le Laos. Il a également souligné les investissements du Vietnam dans les projets d'infrastructures énergétiques, les sciences et technologies, l'innovation, les infrastructures numériques, l'éducation et les soins de santé.

Pham Minh Chinh a demandé à la BAD de continuer à fournir un financement approprié, conforme aux orientations du Vietnam, notamment pour les projets de grande envergure mentionnés ci-dessus.

Scott Morris, pour sa part, a salué les récentes réformes et la gestion macroéconomique du Vietnam, soulignant les réalisations notables en matière de réforme institutionnelle, de développement des infrastructures et d'amélioration du climat des affaires malgré les défis mondiaux.

Il a également salué les stratégies du Vietnam visant à devenir un pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure d'ici 2030 et un pays à revenu élevé d'ici 2045, soulignant que ces objectifs offrent à la BAD des opportunités d'étendre ses activités de prêt et de soutien.

Il a réaffirmé l'engagement de la BAD à aider le Vietnam à atténuer les difficultés économiques et commerciales potentielles dans un contexte d'incertitudes mondiales.

Plus tôt, le Premier ministre Pham Minh Chinh a assisté à la signature d'accords de prêt et de subvention d'un montant total de 400 millions de dollars entre la Banque mondiale et la BAD, visant à aider le Vietnam à améliorer l'environnement, à développer le système logistique et à construire des infrastructures résilientes au changement climatique. -VNA/VI