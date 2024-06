Le PM appelle au don d’organes alors que le Vietnam fait face à une pénurie

Dans le but de sensibiliser le public au don d'organes, le Premier ministre Pham Minh Chinh s'est lui-même enregistré comme donneur, appelant tous les citoyens vietnamiens à emboîter le pas.

Cet appel intervient à l'occasion du 134e anniversaire de la naissance du président Hô Chi Minh (19 mai) et souligne la lutte en cours pour répondre aux besoins croissants du pays en matière de transplantations d'organes.

Malgré les succès du Vietnam en matière de transplantation d'organes, avec plus de 1.000 cas réalisés chaque année, le plus élevé de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), le don d'organes reste un défi majeur. Le faible taux de dons continue de limiter le potentiel de sauvetage de ces interventions chirurgicales.

Le professeur Pham Nhu Hiep, directeur de l'hôpital central de Hué, dirige une opération de transplantation d'organes à Quang Ninh (Photo : VNA)

L'aventure du Vietnam en matière de transplantation d'organes a commencé il y a 23 ans avec sa première greffe de rein réussie. Depuis lors, l’hôpital central de Hué a réalisé plus de 1.800 transplantations, impliquant principalement des reins et provenant principalement de parents ou de donneurs vivants. Cependant, selon le professeur Pham Nhu Hiep, directeur de l'hôpital, les organes critiques comme le cœur, le foie et les poumons restent rares, laissant des dizaines de milliers de patients attendre désespérément une chance de vivre plus longtemps.

Le professeur associé Dong Van He, directeur du Centre national de coordination pour la transplantation d'organes humains, a déclaré que le nombre de donneurs d'organes dans le pays reste faible par rapport aux autres pays de la région et du monde. Il a en outre souligné la capacité limitée en matière de diagnostic de mort cérébrale, une étape cruciale dans le don d'organes. Seuls six hôpitaux sur 26 dans tout le pays sont actuellement équipés pour ce processus.

Pour améliorer la situation, il a appelé à des actions concrètes de la part des professionnels de la santé, à une collaboration entre les secteurs de l'éducation, de la formation et des médias, ainsi qu'à des partenariats solides avec les organisations sociales et religieuses, les femmes et les jeunes, ainsi que la Croix-Rouge.

Grâce à ces efforts combinés, le Vietnam devrait surmonter les barrières culturelles et sociales qui entravent actuellement le don d'organes et garantir qu'un plus grand nombre de patients recevront le don de la vie. - VNA/VI