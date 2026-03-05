Le PM appelle au développement des infrastructures de transport pour contribuer à la croissance à deux chiffres

Le Premier ministre Pham Minh Chinh prend la parole lors de la réunion. Photo : VNA

Réuni le 5 mars à Hanoï, le Comité directeur national des projets d’importance stratégique dans le secteur des transports a tenu sa 24ᵉ réunion en visioconférence avec 24 villes et provinces. À l’issue de la réunion, le chef du gouvernement, aussi chef du comité, a souligné que l’investissement dans les infrastructures constitue un levier essentiel pour atteindre les objectifs socio-économiques de 2026.

Les localités ont présenté l’état d’avancement des travaux, notamment en matière de libération des terrains, d’approvisionnement en matériaux et d’organisation des chantiers sur plusieurs projets autoroutiers majeurs : Tuyen Quang – Ha Giang, Huu Nghi – Chi Lang, Đong Đang – Tra Linh… Les autorités ont également réexaminé l’avancement du projet de l’aéroport international de Long Thanh afin d’en assurer la mise en exploitation dans les délais prévus.

Les délégués participant à la réunion ont reconnu que le volume de travail restent demeure considérable. Plusieurs projets se heurtent encore à des difficultés liées aux procédures administratives, aux cadres juridiques, à l’accès aux matériaux de construction et à la coordination interinstitutionnelle. Les provinces et maîtres d’ouvrage ont ainsi proposé un complément de financement, ainsi que l’élargissement de certains tronçons autoroutiers et la construction de nouveaux échangeurs pour optimiser l’efficacité des investissements.

Pham Minh Chinh a exigé une mobilisation maximale de l’ensemble du système politique afin de lever les obstacles persistants, en particulier dans les opérations d’indemnisation et de relogement, avec l’objectif d’assurer aux populations concernées des conditions de vie supérieures à celles d’origine. Il a également appelé à la mobilisation coordonnée des forces armées, de la police, des organisations de jeunesse et des associations féminines pour soutenir, selon leurs compétences, la mise en œuvre des projets d’infrastructure et accélérer leur réalisation.

Le Premier ministre a aussi ordonné une accélération globale des projets d’infrastructures stratégiques, notamment des autoroutes et des liaisons aéroportuaires, afin de respecter les échéances fixées en 2026. Il a demandé une révision de points de connexion avec la nouvelle autoroute afin de maximiser l'efficacité de l'investissement du projet ; de revoir la planification provinciale, en veillant à la relier à la nouvelle planification spatiale du développement le long des autoroutes, restructurant ainsi les cultures, l'élevage, la production et les commerces, les zones économiques et les parcs industriels.

Le chef du gouvernement a demandé au ministère des Finances de se coordonner avec le ministère de la Construction et les autorités locales afin de convenir de l'affectation des capitaux publics aux projets actuellement en préparation, tels que les autoroutes Hoa Binh - Moc Chau, Bac Kan - Cao Bang, Cam Lo - Lao Bao...

A propos du projet de l’aéroport de Long Thanh, le Premier ministre a demandé d'accélérer la mise en œuvre du projet d'aéroport international de Long Thanh pour la première phase, en veillant à ce que la construction soit achevée d'ici septembre 2026 pour permettre une exploitation commerciale au troisième trimestre 2026.

Le ministère des Finances doit également ordonner à la Société vietnamienne d'investissement et de développement des autoroutes d'accélérer les projets Ben Luc - Long Thanh et Ho Chi Minh – Ville - Long Thanh, en veillant à leur exploitation simultanée avec l'aéroport de Long Thanh. -VNA/VI