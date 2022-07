Le PM appelle à renforcer les mesures contre le typhon Chaba

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a exhorté les provinces du Nord et du Centre à surveiller de près l’évolution du typhon Chaba et à prendre des mesures pour protéger la vie humaine et les biens.

Le chef du gouvernement demande aux ministères et secteurs concernés et aux localités de maintenir une vigilance élevée avant l'arrivée de la tempête Chaba. Photo : VNA

Dans une dépêche signée le 1er juillet, le chef du gouvernement a demandé aux ministères et secteurs concernés et aux localités de maintenir une vigilance élevée avant l'arrivée de la tempête, la première de cette saison.

Les autorités locales guident les navires opérant en mer pour éviter les zones dangereuses et chercher un abri sûr, aident les villageois à appliquer ou à mettre en œuvre des mesures de sécurité pour les cages d'aquaculture.

Parallèlement, les localités doivent disposer de forces de secours et de véhicules pour procéder à l'évacuation des habitants des zones à risque, tout en prêtant attention à la prévention des inondations.

Le Premier ministre a appelé au déploiement de mesures pour garantir la sécurité des barrages et réservoirs, réserver les vivres et les produits de première nécessité et assurer une circulation fluide.- VNA/VI