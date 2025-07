Le PM appelle à renforcer la coopération Vietnam – R. de Corée dans le domaine des actifs numériques

Le Premier ministre Pham Minh Chinh reçoit à Hanoï, Kim Hyoung-nyon, vice-président du groupe sud-coréen Dunamu, et Lee Eun-hyung, vice-président du groupe Hana. Photo : VNA

Lors de la rencontre, Kim Hyoung-nyon a présenté les activités du groupe Dunamu, leader sud-coréen dans la gestion d'échanges d'actifs numériques. Il a partagé des expériences internationales en matière de régulation de ce secteur et exprimé son souhait d'investir au Vietnam, notamment en collaborant avec des partenaires locaux tels que la Military Bank (MB).

Le Premier ministre a souligné que le Vietnam était en train de construire un cadre juridique et de préparer une phase pilote pour le marché des actifs numériques. Il a salué la volonté de Dunamu de coopérer avec les institutions vietnamiennes dans les domaines de la législation, de la formation des ressources humaines, du développement d’infrastructures, du transfert de technologie et de l’exploitation de plateformes d’échange d’actifs numériques.

Encourageant Dunamu et Hana à accroître leurs investissements au Vietnam, le chef du gouvernement a réaffirmé que la MB était une banque prestigieuse et fiable, et a souhaité une collaboration étroite et efficace entre la MB et ces deux groupes sud-coréens.

Pham Minh Chinh a confié au ministère des Finances – en charge de l’élaboration de la Résolution pilote sur le marché des actifs numériques – la mission de continuer à coopérer avec la Banque d’État du Vietnam, les ministères, organes et localités concernés afin de soutenir les démarches d’investissement du groupe Dunamu.

De son côté, Kim Hyoung-nyon a affirmé l’engagement de Dunamu à partager ses expériences, à fournir des services sûrs et transparents, et à coopérer activement avec le Vietnam, conformément aux orientations du Premier ministre, dans le but d’attirer des investisseurs nationaux et internationaux.

Dunamu exploite la principale plateforme d’échange d’actifs numériques en République de Corée, classée troisième au niveau mondial, avec plus de 6 millions de clients et 1 100 milliards de dollars de volume de transactions en 2024.

Le groupe Hana, partenaire stratégique de longue date de MB, dispose de solides capacités financières et technologiques à l’échelle internationale. -VNA/VI