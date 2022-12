Le PM appelle à renforcer la coopération entre Amsterdam et les localités vietnamiennes

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a proposé aux autorités de la ville néerlandaise d’Amsterdam de booster la coopération avec les localités vietnamiennes, en particulier Hanoï et Ho Chi Minh-Ville, lors d’une rencontre avec la maire de la ville, Femke Halsema, dimanche après-midi 11 décembre, dans le cadre de sa visite officielle aux Pays-Bas.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et la maire de la ville d'Amsterdam, Femke Halsema. Photo: VNA

Cette coopération devrait se concentrer sur la protection de l'environnement (traitement des eaux usées, des déchets solides), l’économie circulaire, l’aménagement urbain, les échanges entre habitants, le tourisme..., a-t-il suggéré.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que cette visite avait pour but de rehausser le niveau de coopération entre les deux pays, dont la coopération avec Amsterdam, notamment dans le contexte du 50e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques en 2023.

Il a également fait grand cas des relations d’amitié et de bonne coopération entre Hanoï et Amsterdam, notamment le lycée d’excellence Hanoi-Amsterdam - un symbole de la bonne amitié entre les deux capitales.

Selon lui, dans le contexte où les relations entre le Vietnam et les Pays-Bas entrent dans une nouvelle phase de développement sur la base de l’esprit de coopération efficace et d’intérêt commun, Amsterdam et les localités vietnamiennes devraient construire de nouveaux cadres de coopération afin de rendre les relations bilatérales plus substantielles et efficaces.

Partageant les estimations du chef du gouvernement vietnamien sur des potentiels et des orientations de coopération, la maire Femke Halsema a affirmé qu’Amsterdam et Hanoï avaient mené de nombreux projets de coopération ces derniers temps.

Amsterdam souhaite continuer à étendre sa coopération avec Hanoï dans ses domaines avantageux tels que la transition énergétique, le traitement des déchets, la pollution de l’environnement, les inondations dans les zones urbaines, la planification urbaine ; et est prêt à coopérer et à partager ses expériences liées au changement climatique et à l'élévation du niveau de la mer auxquelles les localités du delta du Mékong sont confrontées, a-t-elle affirmé.

A l’occasion de sa visite à Amsterdam, le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré des chefs d’entreprise néerlandais pour promouvoir la coopération avec le Vietnam dans l’investissement et les affaires.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh s'exprime lors d'une rencontre avec des chefs d’entreprise néerlandais de l’innovation et de la production de haute technologie. Photo: VNA

Auparavant, le même jour, le Premier ministre Pham Minh Chinh a visité la ville d’Eindhoven dans la province du Brabant-Septentrional et le Parc technologique "Brainport Industries Campus". Il a également rencontré le gouverneur adjoint du Brabant-Septentrional, Martijn van Gruijthuijsen, et travaillé avec des chefs d’entreprise néerlandais de l’innovation et de la production de haute technologie.