Le PM appelle à mobiliser toutes les ressources pour le développement

Lors de la réunion thématique du gouvernement sur la préparation de lois, le 13 juin à Hanoï, le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé d’adopter des réformes dans la pensée, de mettre en œuvre des avancées stratégiques en matière institutionnelle et de mobiliser toutes les ressources au service du développement.

Lors de la réunion, le gouvernement a écouté des rapports sur trois projets de loi et trois propositions d’élaborer des lois. Il a ensuite discuté du projet de loi sur les produits chimiques (modifiée), du projet de loi modifiant et complétant un certain nombre d'articles de la loi sur la publicité, du projet de loi modifiant et complétant un certain nombre d'articles de la loi sur les normes et les règlements techniques, ainsi que des propositions d’élaborer des lois sur les données, la prévention des maladies et une loi modifiant et complétant un certain nombre d'articles de la loi sur l'assurance maladie.

Le Premier ministre a demandé aux organes compétents de recueillir et étudier les opinions des membres du gouvernement pour compléter les projetse de loi et les propositions d’élaborer des lois.

Il a souligné la nécessité de garantir la qualité du travail d’édification et de perfectionnement des institutions afin d’éliminer les difficultés et les obstacles en matière juridique, contribuant à mobiliser des ressources pour le développement.

Selon le chef du gouvernement, dans un contexte d’évolutions rapides et imprévisibles de la situation, de nombreux documents juridiques ne correspondent plus à la réalité. Par conséquent, il est nécessaire de toujours examiner, évaluer les mécanismes et les politiques pour des modifications et compléments opportuns.

Pham Minh Chinh a également insisté sur la nécessité de renforcer la créativité, l'innovation, d'améliorer la capacité d'application, d’intensifier l'inspection et la supervision, d’accélérer la réforme administrative...

Il a ensuite demandé aux ministères et aux autres organes compétents de continuer à se coordonner étroitement et efficacement et à collaborer avec les organes de l'Assemblée nationale pour servir au mieux la 2e phase de la 7e session de l’Assemblée nationale.

Il leur a également ordonné de continuer à recueillir des opinions des experts, des scientifiques, des entreprises et des citoyens, à étudier des expériences internationales et à renforcer la communication pour créer un consensus dans le processus d’élaboration, de promulgation et d’application des lois.-VNA/VI