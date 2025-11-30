Le PM appelle à faire du Vietnam un hub logistique régional, continental et mondial

Le Premier ministre Pham Minh Chinh lors de la séance plénière du Forum de la logistique du Vietnam 2025. Photo: VNA

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a appelé lors de la séance plénière du Forum de la logistique du Vietnam 2025, samedi 29 novembre à Dà Nang (Centre), à faire du Vietnam un hub logistique régional, continental et mondial. Le Premier ministre Pham Minh Chinh a appelé lors de la séance plénière du Forum de la logistique du Vietnam 2025, samedi 29 novembre à Dà Nang (Centre), à faire du Vietnam un hub logistique régional, continental et mondial.

Soulignant le rôle vital du secteur de la logistique dans la circulation des marchandises et qui constitue l’un des « piliers » de la compétitivité nationale, il a indiqué que le Parti et l’État prêtaient une grande attention au développement du secteur de la logistique, en mettant en œuvre des politiques importantes et en adaptant les moyens.

Comme le résultat, les services logistiques ont atteint une croissance moyenne de 14 à 16 % par an, contribuant au PIB annuel à hauteur de 4,5 à 5%. Le Vietnam se classe 43e sur 139 pays dans l’Indice de performance logistique et figure parmi les cinq premiers pays de l’ASEAN, aux côtés de Singapour, de la Malaisie, de la Thaïlande et de l’Indonésie. Les coûts logistiques ont été ramenés à environ 16% du PIB, permettant ainsi aux entreprises d’import-export d’économiser des milliards de dollars par an.

Rappelant les avantages de la position géopolitique et géoéconomique du Vietnam en matière de développement logistique, les investissements dans le système d’infrastructures logistiques, et les accords de libre-échange auxquels le Vietnam est partie, il a fait savoir que le secteur est en pleine expansion, avec plus de 34.000 entreprises, dont beaucoup sont pleinement intégrées à la chaîne d’approvisionnement mondiale et utilisent des technologies de pointe dans la gestion de leurs opérations.

Ces résultats ont directement contribué à améliorer la compétitivité des produits vietnamiens, à réduire les coûts d’import-export, à stimuler la croissance du commerce international et à dynamiser la circulation des biens sur le marché intétieur, a-t-il affirmé lors de la séance ouverte par un collecte de dons en faveur des habitants sinistrées de récents typhons et inondations dans le Centre et les Hauts Plateaux du Centre.

Il a toutefois reconnu que le secteur souffre encore des limites, notamment des coûts logistiques élevés par rapport aux autres pays de la région, une connectivité et des infrastructures régionales peu harmonisées, limitées et vulnérables aux catastrophes naturelles ; une prédominance de petites entreprises logistiques peu compétitives, un manque de grandes structures et l’absence d’un centre logistique national pour le transit international, une pénurie de personnel qualifié, des institutions logistiques laissant à désirer, et une transformation numérique et verte encore limitée.

Ces limites nous obligent à repenser notre approche du développement, en passant d’un modèle de soutien, de fragmentation à un modèle axé sur la facilitation et le service d’une logistique moderne et intelligente conformément à l’esprit de la Stratégie de développement des services logistiques du Vietnam pour la période 2025-2035, avec une vision à l’horizon 2050, a indiqué le chef du gouvernement.

Cette stratégie, récemment approuvée par le gouvernement, fixe un objectif de croissance annuelle de 12 à 15%, tout en ramenant les coûts logistiques à 12-15% du PIB, contre 18-20% actuellement, afin d’accroître la compétitivité du pays. Le Vietnam prévoit également la création de 5 à 10 centres logistiques modernes de portée internationale, visant à faire du pays un hub logistique régional.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh supervise la signatuere des documents de coopération lors de la séance plénière du Forum de la logistique du Vietnam 2025. Photo: VNA

Afin d’atteindre ces objectifs, il a insisté sur la nécessite de perfectionner les institutions, les mécanismes politiques et la planification logistique pour garantir la stabilité, la synchronisation, la transparence et la faisabilité, et de réduire drastiquement les procédures et les obstacles administratifs afin de diminuer les coûts de mise en œuvre pour les citoyens et les entreprises.

Il a demandé au ministère de l’Industrie et du Commerce de travailler en étroite collaboration avec les ministères, les secteurs, les localités et les associations des entreprises logistiques pour organiser la mise en œuvre de la Stratégie de développement des services logistiques du Vietnam pour la période 2025-2035, avec une vision à l’horizon 2050.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a réaffirmé l’engagement du gouvernement à mettre en œuvre cinq volets visant à créer un écosystème logistique national «intelligent, moderne, écologique, numérique, compétitif et efficace» : institutions ouvertes, infrastructures performante, gouvernance intelligente, pratiques courantes, coopération fondée sur la compréhension.

Il a déclaré que le gouvernement s’efforce de contribuer au maintien de la stabilité socio-politique et macroéconomique, décentralise pleinement les pouvoirs, s’attache à éliminer les nœuds d’étranglement, développe activement des chaînes d’approvisionnement vertes, réduit les coûts de mise en conformité et les coûts des intrants, crée un environnement des investissements stable, compétitif et prévisible.

Sous la devise «État facilitateur, entreprises pionnières, partenariat public-privé, pays développé, peuple heureux», l’objectif consiste à contribuer à la réalisation de l’objectif de faire du Vietnam l’un des 30 premiers pays au monde en termes d’indice de performance logistique d’ici 2035, a-t-il indiqué. – VNA/VI