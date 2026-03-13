Le PM appelle à faire des technologies spatiales un levier stratégique de développement

La cérémonie d'inauguration du Centre spatial du Vietnam. Photo: VNA

Le matin du 13 mars, au Parc technologique de Hoa Lac, à Hanoï, le Premier ministre Pham Minh Chinh a assisté à l’ouverture du Forum de la vision spatiale Vietnam-Japon 2026 ainsi qu’à la cérémonie d’inauguration du Centre spatial du Vietnam.

Avant l’ouverture du forum, le Premier ministre et les délégués ont visité le Centre de contrôle et d’exploitation des satellites du Centre spatial du Vietnam. Cette installation permet de suivre l’état des satellites en orbite, de planifier les opérations de contrôle et de recevoir les données afin de produire des informations utiles pour les ministères, les secteurs et les collectivités locales, ainsi que pour les besoins liés à la sécurité nationale.

Le chef du gouvernement a également observé les installations dédiées à la recherche et au développement des technologies satellitaires. Celles-ci comprennent notamment des salles blanches pour l’intégration des satellites, des équipements d’essai et des systèmes capables de reproduire les conditions de l’environnement spatial afin de vérifier le fonctionnement des satellites avant leur lancement. Fort de l’expérience acquise et des capacités technologiques actuellement développées, le Centre spatial du Vietnam finalise la conception de nouveaux satellites « made in Vietnam » dans le cadre d’une feuille de route allant jusqu’en 2030, avec une vision à l’horizon 2045.

S’exprimant au Forum de la vision spatiale Vietnam-Japon 2026, le Premier ministre a souligné que l’inauguration du Centre spatial du Vietnam et l’organisation de ce forum marquent une étape importante pour le développement des sciences et technologies spatiales du pays, tout en ouvrant de nouvelles perspectives de coopération plus étroite et plus concrète entre le Vietnam et le Japon.

Il a rappelé que le Centre spatial du Vietnam constitue un ensemble d’infrastructures modernes, doté d’équipements et de technologies figurant parmi les plus avancés de la région d’Asie du Sud-Est. Il a exprimé sa reconnaissance au gouvernement japonais ainsi qu’aux organisations et entreprises du Japon pour leur soutien et leur contribution à la mise en œuvre de ce projet.

Il a retracé le parcours historique du secteur spatial du pays : du premier vol du héros Pham Tuan en 1980 aux lancements réussis des satellites VINASAT-1 (2008), VINASAT-2 (2012), ainsi que des microsatellites PicoDragon et NanoDragon développés de manière autonome. Aujourd'hui, le satellite radar LOTUSat-1, fruit de la coopération avec le Japon, est prêt pour sa mise en orbite.

Le Premier ministre a réaffirmé que le Vietnam poursuit l’objectif de développer les technologies spatiales à des fins pacifiques, dans le respect des conventions des Nations unies et du droit international. L'objectif est d'atteindre d'ici 2030 un niveau de développement moyen-supérieur en Asie du Sud-Est.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh visite le Musée de l'espace du Vietnam au Parc high-tech de Hoa Lac. Photo : VNA

Il a indiqué que le Vietnam continuera d’améliorer les mécanismes et les politiques liés aux activités spatiales et d’étudier la mise en place d’un cadre juridique plus complet, en vue de l’élaboration d’une loi nationale sur l’espace.

Il a également souligné l’importance de mobiliser les ressources de l’État, des entreprises, des universités et des instituts de recherche afin de développer les technologies spatiales et de promouvoir la coopération entre ces acteurs. Le Vietnam poursuivra par ailleurs, a-t-il poursuivi, la mise en œuvre de programmes nationaux destinés à renforcer les capacités d’observation de la Terre, à développer les infrastructures de données satellitaires et à former des ressources humaines qualifiées.

Le chef du gouvernement a enfin appelé à renforcer la coopération internationale, notamment avec le Japon, en mettant en œuvre les orientations définies par les dirigeants des deux pays à travers des programmes et projets concrets dans le domaine spatial.

Le même jour, le Premier ministre et les délégués ont participé à la cérémonie d’inauguration du Centre spatial du Vietnam, premier projet de haute technologie financé sous forme d'aide publique au développement (APD) du Japon. Représentant un investissement de plus de 7.000 milliards de dôngs (près de 260 millions de dollars), il s’étend sur une superficie de neuf hectares.

Le complexe comprend notamment un centre de recherche, un musée de l’espace, un observatoire astronomique à Nha Trang ainsi qu’un système d’antennes paraboliques de 9,3 mètres de diamètre. Le projet a également permis de former au Japon 36 titulaires de master en technologie spatiale.-VNA/VI