Le PM appelle à déployer avec vigueur la résolution sur la science et la technologie

Le Premier ministre Pham Minh Chinh appelle à des actions concertées pour mettre en œuvre la résolution n°57-NQ/TW du Politburo sur la science et la technologie, à Hanoi, le 13 janvier. Photo : VNA

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné lundi le 13 janvier la nécessité de mettre en œuvre la résolution n°57-NQ/TW du Politburo sur les percées dans le développement de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique nationale avec des actions fortes, systématiques et concertées, et une coordination étroite entre les autorités à tous les niveaux, les secteurs et la société.

S’adressant à une conférence nationale organisée par le Politburo et le Secrétariat du Comité central du Parti, le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que le gouvernement a clairement défini la mise en œuvre de la résolution comme une tâche politique clé.

Il a déclaré que la résolution, publiée le 22 décembre 2024, est un document stratégique qui marque un tournant important pour le pays dans les domaines de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique.

La résolution revêt une importance particulière, servant de principe directeur pour le développement dans la nouvelle ère de développement fort, de civilisation et de prospérité. Elle constitue également un puissant appel à l’action pour que l’ensemble du Parti, du peuple et des forces armées travaillent ensemble pour transformer le Vietnam en un pays développé, à revenu élevé et compétitif à l’échelle mondiale.

Le 9 janvier 2025, le gouvernement a publié la résolution n°03/NQ-CP, qui décrit le programme d’action du gouvernement pour mettre en œuvre la résolution du Politburo, en garantissant la qualité et le respect du calendrier prescrit, a-t-il indiqué.

Il s’agit d’un programme d’action complet et global, conçu avec une vision à long terme, des objectifs clairs et des solutions hautement réalisables, visant à traduire les principales orientations et politiques du Parti en actions pratiques et concrètes, a fait savoir le chef du gouvernement.

Par conséquent, des tâches clés telles que le perfectionnement du cadre juridique, le développement des ressources humaines de haute qualité, la construction d’infrastructures numériques modernes, la promotion de la recherche scientifique et de l’application des technologies avancées et l’accélération de l’innovation sont intégrées dans le programme d’action du gouvernement avec des échéances spécifiques et des responsabilités claires, a-t-il déclaré.

Le gouvernement a demandé aux ministères, aux secteurs et aux localités d’élaborer et de publier d’urgence des plans pour mettre en œuvre le programme d’action ; de se concentrer sur une communication généralisée pour sensibiliser le public à la science, à la technologie, à l’innovation et à la transformation numérique ; et lancer un mouvement d’émulation à l’échelle nationale pour exploiter la synergie de l’ensemble du système politique et la participation active des entrepreneurs, des entreprises et du peuple pour mener à bien la révolution dans les domaines de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique, a-t-il souligné.

Le gouvernement a également mis l’accent sur l’importance de perfectionner d’urgence le cadre juridique, d’éliminer toutes les mentalités, perceptions et barrières qui entravent le développement et de transformer le système juridique en un avantage concurrentiel dans le développement de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique, a-t-il ajouté.

À cette fin, le Premier ministre Pham Minh Chinh Chinh a déclaré que le gouvernement se concentrera sur l’élaboration du projet de loi sur la science, la technologie et l’innovation, et du projet de loi sur l’industrie des technologies numériques, qui seront présentés à l’Assemblée nationale pour approbation dans le courant de cette année. – VNA/VI