Le PM appelle à créer de nouveaux miracles, 50 ans après la libération de Côn Dao

Spectacle artistique commémorant le 50e anniversaire de la libération de l’île de Côn Dao (Poulo Condor). Photo: VNA

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a assisté samedi 3 mai à un spectacle artistique commémorant le 50e anniversaire de la libération de l’île de Côn Dao (Poulo Condor), autrefois surnommée «l’enfer sur terre» où des milliers de révolutionnaires et patriotes vietnamiens avaient été déportés.

L’événement était organisé conjointement par la Commission de la sensibilisation, de l’éducation et de la mobilisation des masses du Comité central du Parti, la Télévision du Vietnam et la province de Bà Ria-Vung Tàu.

Parmi les participants à ces événements figurent le chef de la Commission de la sensibilisation, de l’éducation et de la mobilisation des masses, Nguyên Trong Nghia, le secrétaire du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Van Nên, l’ancienne vice-présidente de la République Truong My Hoa, la vice-présidente de la République Vo Thi Anh Xuân et plus de 700 anciens prisonniers politiques de tout le pays et leurs proches.

Dans son discours lors de l’événement, le Premier ministre Pham Minh Chinh a exprimé sa profonde et infinie gratitude au grand président Hô Chi Minh, à ses prédécesseurs révolutionnaires, aux héros morts pour la Patrie, aux soldats blessés, aux soldats révolutionnaires, aux camarades et compatriotes emprisonnés et torturés dans le système pénitentiaire de l’île de Côn Dao.

Dans le cimetière de Hàng Duong, le plus grand de l’île, reposent des dizaines de milliers de héros morts pour la Patrie. Photo: VNA

Pendant plus d’un siècle, les colonialistes et les impérialistes ont transformé Côn Dao, une île paisible à la nature magnifique, en un enfer sur terre pour détenir et torturer brutalement les patriotes et révolutionnaires vietnamiens, a souligné le chef du gouvernement.

Malgré toutes les ruses cruelles, les tortures extrêmes et les travaux forcés, nos révolutionnaires et nos compatriotes patriotes ont toujours brillé par leur dévouement sans faille à la nation, luttant pour l’indépendance et la liberté du peuple vietnamien, a-t-il souligné.

Côn Dao est devenu un site historique sacré, un magnifique symbole de l’esprit combatif, de l’héroïsme révolutionnaire et du patriotisme ardent du peuple vietnamien, et une grande et exceptionnelle école révolutionnaire qui a contribué à la formation de nombreux dirigeants de notre Parti et de notre État dans les guerres de résistance ainsi que pour la cause de la construction et du développement nationaux, a-t-il indiqué.

La libération de Côn Dao a définitivement mis fin à «l’enfer sur terre» qui régnait depuis 113 ans, a déclaré le Premier ministre.

Côn Dao est désormais une localité au développement dynamique, avec un taux de croissance annuel représentant 8,86% de son économie entre 2020 et 2025; une structure économique tournée vers la modernité avec le tourisme, les services et le commerce représentant plus de 92%, une modernisation du système d’infrastructures et une amélioration de la vie de la population

Spectacle en l'honneur du 50e anniversaire de la libération de l’île de Côn Dao. Photo: VNA

Le développement de Côn Dao, considérée comme un «paradis touristique», apporte non seulement des changements majeurs à la physionomies des sites historiques, mais aussi aux réalisations globales de la province de Bà Ria - Vung Tàu, une locomtive économique du Sud-Est au rôle croissant pour le développement national, a-t-il plaidé.

Le rôle et le potentiel de développement de Côn Dao sont énormes et promettent de contribuer davantage au développement de Bà Ria - Vung Tàu, de la région du Sud-Est, ainsi que des secteurs et domaines importants du pays, notamment l’économie maritime, la logistique, le tourisme culturel, le tourisme mémoriel, le tourisme spirituel et l’écologie marine et insulaire, a-t-il ajouté.

Selon le dirigeant, le 50e anniversaire de la libération de Côn Dao revêt une signification particulière, suscitant fortement l’esprit de patriotisme ardent, la détermination à combattre et à gagner, la fierté de l’histoire héroïque, la gratitude pour les contributions des générations précédentes, pour voir clairement la responsabilité envers le pays et la patrie, et la détermination à créer de nouveaux miracles.

Cet événement nous appelle à oeuvrer résolument pour atteindre avec succès les objectifs fixés d’ici 2030, l’année marquant le centenaire de la fondation du Parti, et 2045, l’année du centenaire de la fondation de la République démocratique du Vietnam, aujourd’hui République socialiste du Vietnam, en amenant le pays à se développer dans une nouvelle ère, riche, fort, civilisé, prospère, à rivaliser avec les puissances des cinq continents comme l’a toujours souhaité le bien-aimé président Hô Chi Minh, a-t-il conclu. – VNA/VI