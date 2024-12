Le PM appelle à concrétiser les accords avec l’Arabie saoudite, les EAU et le Qatar

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a tenu mardi 24 décembre une séance de travail avec les ambassadeurs et le personnel des ambassades d’Arabie saoudite, des Émirats arabes unis (EAU) et du Qatar à Hanoi pour accélérer la concrétisation des accords de haut niveau entre le Vietnam et les trois pays.

Le chef du gouvernement a hautement apprécié les contributions des ambassadeurs et du personnel des ambassades au succès de ses récentes visites dans les trois pays, qui ont créé un nouvel élan et des percées dans les relations bilatérales.

Il a noté qu’au cours des deux dernières années, il s’est rendu à deux reprises aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite et est devenu le premier chef de gouvernement vietnamien à se rendre au Qatar en 15 ans.

Ces visites ont transmis un message fort de la détermination du Vietnam à promouvoir une coopération de plus en plus substantielle, efficace et approfondie avec ces pays pour des intérêts mutuels et pour répondre aux besoins spécifiques de chaque pays.

Le dirigeant vietnamien a indiqué avoir envoyé des lettres aux dirigeants du Qatar, des Émirats arabes unis et de l’Arabie saoudite, les informant qu’il avait chargé le ministre du Plan et de l’Investissement de superviser la réalisation des contenus de coopération entre le gouvernement vietnamien et les trois pays.

Le ministère du Plan et de l’Investissement établira et soumettra une liste de projets d’investissement prioritaires aux parties respectives. Dans l’immédiat, il a proposé la création d’un groupe de travail conjoint pour faire avancer ce travail.

Le ministère des Affaires étrangères a été chargé de faciliter l’échange de délégations de tous niveaux, en particulier celles de haut niveau, en accélérant les négociations d’accords d’exemption de visa avec les trois pays.

En outre, le ministère de l’Industrie et du Commerce a été invité à explorer la possibilité de négocier des accords de libre-échange (ALE) ou des accords de partenariat économique global (CEPA) avec l’Arabie saoudite et le Qatar.

Les ministères, agences et localités vietnamiens sont prêts à coopérer avec leurs homologues soudiens, émiratis et qatariens, a-t-il déclaré.

Alors que le Vietnam s’apprête à entrer dans une ère de prospérité et de civilisation, les pays du Moyen-Orient étant au cœur de sa politique étrangère, le Premier ministre Pham Minh Chinh a exprimé son désir de partager avec eux une vision et des aspirations de développement national. Il a suggéré un apprentissage mutuel et une coopération pour des bénéfices mutuels, visant à réaliser les objectifs et les stratégies nationales.

Le dirigeant vietnamien a demandé aux ambassadeurs et aux ambassades de promouvoir la mise à niveau des relations du Vietnam avec le Qatar et l’Arabie saoudite vers des partenariats globaux le plus vite possible et d’organiser des visites au Vietnam des dirigeants de ces pays.

Il a appelé à une coordination pour établir un groupe de travail conjoint afin de faciliter la mise en œuvre d’accords de haut niveau visant à réaliser des percées économiques, commerciales et d’investissement en améliorant l’accès au marché pour les produits dans lesquels les deux parties sont fortes, notamment les produits agricoles, aquatiques et halal.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a également suggéré d’accroître les investissements bilatéraux dans des domaines d’intérêt mutuel tels que l’agriculture, l’énergie, le pétrole et le gaz, la transformation numérique et la transition verte, en particulier en aidant le Vietnam à construire des centres financiers internationaux à Hô Chi Minh-Ville et Dà Nang.

En outre, il a souligné l’importance de renforcer la coopération dans les domaines de la défense, de la sécurité, du travail, du tourisme, de la culture et de l’éducation. Il a également demandé le maintien d’une collaboration étroite et d’un soutien mutuel sur les questions régionales et mondiales dans les forums internationaux, en particulier aux Nations Unies.

Il a noté que le Vietnam est prêt à servir de passerelle pour aider le Qatar, les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite à renforcer leurs liens avec l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) et les pays d’Asie du Sud-Est.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh s’attend à ce que les trois pays aident le Vietnam à renforcer sa coopération avec le Conseil de coopération du Golfe (CCG), exprimant sa confiance dans le fait que les ambassadeurs et les ambassades continueront de contribuer activement à l’amitié et à la coopération entre le Vietnam et leurs pays.

En accord total avec le chef du gouvernement vietnamien, les ambassadeurs ont déclaré que leurs pays accordaient une grande importance à l’importance et aux résultats de ses récentes visites dans les trois pays, et qu’ils dirigeaient fermement la mise en œuvre des accords conclus au cours de ces voyages.

En particulier, ils travaillent en étroite collaboration avec les ministères, secteurs et agences vietnamiens pour promouvoir la création d’un comité ministériel conjoint avec le Vietnam pour mener à bien la coopération, identifier les tâches, les programmes et les projets et élaborer des plans de mise en œuvre spécifiques; et se préparent aux prochaines visites de haut niveau.

Après les visites du Premier ministre Pham Minh Chinh, de nombreuses entreprises des trois pays sont venues au Vietnam pour explorer les opportunités de coopération en matière d’investissement, ont déclaré les diplomates.

Les ambassadeurs ont affirmé que l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et le Qatar attachent une grande importance à la coopération avec le Vietnam et la considèrent comme une passerelle pour élargir les liens entre l’ASEAN et le CCG.

Ils ont noté que les activités de coopération entre le Vietnam et leurs pays sont actuellement très dynamiques, exprimant leur conviction que les relations entre le Vietnam et les trois pays seront encouragées plus fortement et de manière plus substantielle pour atteindre bientôt tous les objectifs fixés par les deux parties. - VNA/VI