Le PM appelle à accélérer les projets d’investissement en vue du 14e Congrès national du Parti

Le Premier ministre Pham Minh Chinh inspecte l'avancement des travaux de l'autoroute Chau Doc - Can Tho - Soc Trang. Photo : VNA

Le chef du gouvernement exige des leaders des ministères, des organismes concernés ainsi que des autorités locales qu’ils mobilisent l’ensemble des maîtres d’ouvrage, des gestionnaires de projets et des entreprises afin d’intensifier les efforts, de renforcer le sens des responsabilités et d’agir avec davantage de rapidité et de détermination, dans l’objectif de mettre les projets en service dans les meilleurs délais.

S’agissant des ouvrages devant être finalisés ou ouverts techniquement à la circulation le 19 décembre 2025, le Premier ministre demande qu’ils soient mis en exploitation avant l’ouverture du 14e Congrès national du Parti (prévue à partir du 19 janvier). Pour les projets en cours, il est requis d’accélérer les travaux afin de raccourcir les délais de réalisation de trois à six mois, tout en garantissant strictement la qualité des constructions.

Les localités sont invitées à intervenir activement pour lever les obstacles, accélérer la libération des terrains et assurer l’approvisionnement en matériaux dès les premières phases de mise en œuvre. Parallèlement, les autorités doivent contrôler rigoureusement les coûts d’investissement, les estimations budgétaires ainsi que les procédures de sélection des entrepreneurs et investisseurs, conformément à la réglementation en vigueur.

Le Premier ministre insiste également sur le renforcement des activités d’inspection, d’audit et de contrôle afin d’assurer le respect de la loi et de prévenir la corruption, le gaspillage et les pratiques malsaines dans l’exécution des projets.

Dans ce cadre, le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement est chargé de résoudre rapidement les difficultés liées à l’approvisionnement en matériaux de construction courants, tandis que le ministère de la Construction devra traiter sans délai les questions relatives aux prix, aux procédures et aux réglementations. Les ministères de la Construction et des Finances sont par ailleurs appelés à revoir l’application du décret No 15/2023/NĐ-CP et à proposer, le cas échéant, des ajustements appropriés.

Le suivi et la supervision de la mise en œuvre de ces directives sont confiés au ministère de la Construction et au Bureau du gouvernement, qui devront rendre compte régulièrement au vice-Premier ministre Tran Hong Ha et, si nécessaire, au Premier ministre. - VNA/VI