Le PM appelle à accélérer la mise en service du terminal T2 de l’aéroport de Đong Hoi

Le Premier ministre Pham Minh Chinh rencontre et offre des cadeaux aux unités de construction du terminal passagers T2 de l'aéroport de Dong Hoi. Photo : VNA

Dans l’après-midi du 27 juillet, dans le cadre de sa visite de travail dans la province de Quang Tri (Centre), le Premier ministre Pham Minh Chinh s’est rendu sur le chantier du terminal passagers T2 et de l’extension du tarmac de l’aéroport de Đong Hoi, afin d’inspecter l’avancement des travaux.

Le projet, piloté par la Société générale des aéroports du Vietnam (ACV), représente un investissement de plus de 1 750 milliards de dôngs (66.93 millions de dollars). Lancé en avril 2025, il devrait être achevé au quatrième trimestre 2026. À son entrée en service, le terminal T2 aura une capacité d’accueil de 3 millions de passagers par an, avec une extension prévue à 5 millions après 2030. Le tarmac sera également élargi avec quatre nouvelles positions de stationnement, portant leur nombre total à huit.

L’aéroport de Đong Hoi fonctionne actuellement au-delà de sa capacité prévue, avec un trafic annuel d’environ 500 000 passagers, soit 50 % au-dessus de sa limite de conception. Ce chiffre pourrait atteindre un million dès 2025.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh rencontre et offre des cadeaux aux unités de construction du terminal passagers T2 de l'aéroport de Dong Hoi. Photo : VNA

Saluant les efforts des ouvriers, ingénieurs et cadres mobilisés sur le chantier, le Premier ministre a appelé à maintenir le rythme et la qualité des travaux. Il a demandé une optimisation de la conception du terminal, alliant efficacité fonctionnelle et esthétique architecturale. Il a également souligné la nécessité d’envisager dès à présent l’allongement de la piste et une expansion plus large de l’aéroport, afin de répondre aux besoins croissants de transport, mais aussi aux exigences de développement économique, social et de défense nationale.

À l’occasion du 78e anniversaire de la Journée des Invalides de guerre et des Morts pour la Patrie (27 juillet), le chef du gouvernement s’est rendu dans la même journée au domicile du blessé Nguyen Duy Đang comptant 58 ans d’adhésion au Parti, dans le quartier de Đong Thuân. Il lui a adressé ses salutations et lui a remis des présents symboliques, marquant la reconnaissance de la nation envers les anciens combattants. - VNA/VI