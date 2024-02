Le PM appelle à accélérer la construction du terminal 3 de l'aéroport de Tan Son Nhat

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a exhorté les ministères, les secteurs, les entrepreneurs et les parties concernées à accélérer la construction du terminal 3 (T3) de l'aéroport international de Tan Son Nhat à Hô Chi Minh-Ville afin qu'il puisse être achevé avant le 30 avril 2025 à l’occasion du 50e anniversaire de la Libération du Sud et de la Journée de la Réunification nationale.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh exhorte les ministères, les secteurs, les entrepreneurs et les parties concernées à accélérer la construction du terminal 3 (T3) de l'aéroport international de Tan Son Nhat à Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA

En inspectant les travaux sur le chantier le 12 février (troisième jour du premier mois lunaire), le Premier ministre Pham Minh Chinh a exprimé sa joie de l'atmosphère de travail enthousiaste et animée sur le chantier, même pendant les vacances du Têt.

Il a salué les efforts concertés de Hô Chi Minh-Ville, du ministère des Transports et de la Société des aéroports du Vietnam (ACV) pour accélérer le projet, tout en demandant aux entrepreneurs de reprogrammer l'avancement des travaux, de mobiliser des véhicules, des équipements et des ressources humaines, d'améliorer la construction pour accélérer le projet et œuvrer pour assurer la qualité de la construction.

Le Premier ministre a également demandé aux autorités municipales et aux parties compétentes de s'unir pour déployer en douceur la construction des installations de soutien, y compris les liaisons de transport avec les zones voisines et l'aéroport international de Long Thanh.

Construit pour un coût total de 11 000 milliards de dongs (450,36 millions de dollars), le T3 sera le plus grand terminal passagers national avec une capacité de 20 millions de passagers par an. Il sera capable d'accueillir 7 000 passagers par heure aux heures de pointe et accueillera tous types d'avions. Il est conçu pour avoir quatre étages, un sous-sol, 90 comptoirs, 27 portes d'embarquement et 25 portes de sécurité.

Grâce à l'orientation drastique et à la détermination du gouvernement, de Hô Chi Minh-Ville et des parties concernées, les goulots d'étranglement ont été éliminés pour le projet, ce qui a permis la création d'un terminal moderne après six mois de construction.

Selon l'ACV, près de 1 400 ingénieurs et ouvriers, 16 grues à tour et du matériel ont été dépêchés sur le chantier de construction aux heures de pointe pour garantir que les progrès soient conformes au calendrier.

Une fois terminé, le projet devrait désengorger le plus grand aéroport du pays. - VNA