Le PM à la mise en chantier du terminal T3 de l’aéroport de Tan Son Nhat

Le 24 décembre, le Premier ministre Pham Minh Chinh a assisté à la cérémonie de mise en chantier du terminal T3 de l'aéroport international de Tan Son Nhat à Hô Chi Minh-Ville.

Cérémonie de mise en chantier du terminal T3. Photo: VNA

Il s'agit d'un projet clé pour aider à porter la capacité de l'aéroport international de Tan Son Nhat à 50 millions de passagers par an, permettant de résoudre la surcharge actuelle.

Le projet représente un investissement total de 10.990 milliards de dongs. Les travaux devront durer 24 mois pour une mise à l’essai vers fin 2024.

Une fois achevé, le terminal T3 sera un terminal passagers domestique d'une capacité annuelle de 20 millions de passagers, capable de servir environ 7.000 passagers/heure de pointe.

Lors de la cérémonie, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que le développement synchrone des infrastructures, y compris les infrastructures de transport, était l'une des trois percées stratégiques du Parti et de l'Etat pour un développement économique rapide et durable du pays. Selon lui, avec l'aéroport international de Long Thanh, le terminal passagers T3, une fois mis en service, contribuera à réduire la congestion à l’aéroport international de Tan Son Nhat et à améliorer la qualité de ses services, et plus généralement, au développement socio-économique de Ho Chi Minh-Ville.

Le chef du gouvernement a demandé aux organes compétents d’assurer la qualité du projet et de s'efforcer de le mettre en service rapidement, d’attacher de l’importance au dégagement de terrains de sorte que les personnes relogées aient une vie meilleure dans le nouvel endroit, au moins égale à l'ancienne.

Il a également ordonné au Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville d’accélérer les projets de transport connectés au terminal passagers T3 pour assurer la synchronisation et l'efficacité lors de la mise en service du terminal passagers T3.