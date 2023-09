Le PM à la cérémonie d’ouverture de la ligne aérienne directe Jakarta-Hanoï de Vietjet

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a participé lundi après-midi, 4 septembre (heure locale), à la cérémonie d’inauguration d’une ligne aérienne directe reliant Jakarta à Hanoi dans le cadre de sa participation au 43ème Sommet de l'ASEAN à Jakarta, en Indonésie.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (centre) à la cérémonie d’inauguration d’une ligne aérienne directe reliant Jakarta à Hanoi. Photo : VNA

Il s’agit de la 4e liaison aérienne entre le Vietnam et l’Indonésie opérée par Vietjet Air.

Cette ligne fait partie du programme d'expansion du réseau aérien international, faisant suite à une série de vols directs reliant les principales villes d'Asie-Pacifique.

Cette nouvelle ligne sera en service avec une fréquence de quatre vols aller-retour par semaine. En conséquence, Vietjet augmente les vols entre le Vietnam et l’Indonésie à 92 vols aller-retour/semaine à partir de décembre prochain.

Vietjet vise à transporter un million de passagers par an entre l'Indonésie et le Vietnam, contribuant ainsi au développement du partenariat stratégique entre le Vietnam et l'Indonésie, devenant ainsi un pont pratique pour les échanges culturels et économiques entre les deux pays.

S'exprimant lors de la cérémonie, le ministre de l'Industrie et du Commerce Nguyen Hong Dien et le ministre du Tourisme et de l'Économie créative Sandiaga Uno ont félicité et hautement apprécié l'ouverture par Vietjet d'une nouvelle ligne reliant les deux capitales Hanoï et Jakarta à l'occasion du 10e anniversaire du Partenariat stratégique entre le Vietnam et l'Indonésie, contribuant à promouvoir le commerce et les investissements entre le Vietnam et l'Indonésie - un pays d'environ 280 millions d'habitants, classé 4ème au monde, et Jakarta avec plus de 10 millions d'habitants.

Parallèlement à l'ouverture des lignes de Vietjet, les deux ministres ont suggéré que les ministères et les secteurs poursuivent leurs activités de promotion, créant les conditions permettant aux habitants et aux entreprises des deux pays d'accroître les voyages, les investissements et le tourisme, contribuant au développement socio-économique des deux pays et à la promotion des relations Vietnam-Indonésie pour qu'elles deviennent de plus en plus pratiques et efficaces.