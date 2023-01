Le PM à la cérémonie de lancement des travaux des 12 composantes de l'autoroute Nord-Sud

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a assisté le 1er janvier à la cérémonie d'inauguration des travaux des 12 composants de la deuxième phase du projet d'autoroute Nord-Sud dans la province centrale de Quang Ngai.

Photo : VNA

Les ministères, les agences centrales et les autorités des 32 provinces concernées doivent travailler en étroite collaboration avec le ministère des Transports pour faire face aux difficultés qui se présenteront et achever le projet dans les délais.A cette occasion, le Premier ministre a également lancé le Mois de l'émulation pour le décaissement des capitaux d'investissement publics.Dans l'après-midi du même jour, il a visité dans la province le parc industriel Vietnam-Singapour (VSIP) de Quang Ngai basé dans la zone économique de Dung Quat et l'usine de raffinage et de pétrochimie de Binh Son (BSR).Couvrant une superficie totale de 1.700 ha, le VSIP Quang Ngai a jusqu'à présent attiré 32 investisseurs, dont 27 étrangers de nombreux pays et territoires tels que les États-Unis, la Belgique, le Japon, la République de Corée, la Thaïlande, Singapour, les Philippines, la Malaisie, Hong Kong et Taïwan, avec un investissement total de près d'un milliard de dollars, offrant des emplois pour environ 30.000 travailleurs.Le Premier ministre Pham Minh Chinh a accepté d'autoriser Quang Ngai à construire le VSIP 2 qui devrait donner la priorité aux hautes technologies, à l'économie verte et circulaire, à la transformation numérique et à l'innovation.Au BSR, Pham Minh Chinh a déclaré que le gouvernement demanderait aux ministères et agences de supprimer les obstacles et d'agrandir l'usine d'ici fin 2025-début 2026, afin d'assurer l'approvisionnement en carburants à travers le pays grâce aux raffineries des districts de Nghi Son, Long Son, Thanh Hoa et Ba Ria-Vung Tau.Opérationnel depuis 2010, le BSR a un investissement total d'environ 3 milliards de dollars et une capacité annuelle d'environ 6,5 millions de tonnes. L'année dernière, elle a produit environ 7 millions de tonnes de produits de toutes sortes, réalisé un bénéfice après impôts de quelque 13.000 milliards de dongs, versé près de 18.300 milliards de dongs au budget de l'État et employé environ 1 500 travailleurs.- VNA/VI