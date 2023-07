Le PM à la cérémonie d'inauguration du Théâtre Ho Guom à Hanoï

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a assisté ce dimanche 9 juillet à la cérémonie d'inauguration du Théâtre Ho Guom, organisée par le ministère de la Sécurité publique, en collaboration avec la ville de Hanoï.

Le Théâtre Ho Guom a été construit au 40-40A rue Hang Bai au centre-ville de Hanoï. Les travaux ont débuté en décembre 2021.

Ce sera le lieu ou se dérouleront des programmes politiques, culturels et artistiques du Parti, de l'Etat, du ministère de la Sécurité Publique, de la ville de Hanoï (conférences, séminaires, manifestations politiques et culturelles, artistiques...), et aussi des représentations de spectacles au service des affaires intérieures et extérieures, des événements politiques, culturels et sociaux.

Le Théâtre Ho Guom se compose de 6 parties principales : une grande salle et une petite salle d'entrée ; le noyau de transport vertical ; un grand auditorium capable d’accueillir 900 personnes et un petit auditorium pour 500 autres ; une zone des coulisses comprend hall d’acteurs, sous-scène, salle de répétition, entrepôt d'accessoires ; un parking en sous-sol; et un espace polyvalent avec salle de pause, cafétéria et jardin.

Le théâtre Ho Guom à Hanoï. Photo : VNA



S’exprimant à cette occasion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que la culture était l'âme, la fierté de la nation, la force endogène, le fondement spirituel et aussi le moteur du développement de la société. Le travail culturel joue un rôle extrêmement important et contribue à la cause de l’édification et de la défense nationales. Le Parti défend toujours le rôle de la culture : “La culture est le fondement spirituel de la société, le but et le moteur du développement du pays. La culture joue un rôle important dans la formation de la personnalité humaine et de l'identité et du caractère nationaux”.

La construction du Théâtre Ho Guom montre l'intérêt particulier du Comité central du Parti pour la Police, des dirigeants du ministère de la Sécurité publique et du Comité populaire de Hanoï pour le travail culturel.

Afin d'utiliser et de maximiser l'efficacité de cet ouvrage, le chef du gouvernement a demandé au ministère de la Sécurité publique de diriger un plan de gestion et d'exploitation scientifique et efficace afin que le théâtre soit vraiment un ouvrage clé de la Police populaire et de Hanoï ; de s’intéresser à l’organisation d’activités culturelles, artistiques et d’événements au service des tâches politiques du Parti, de l'État, du ministère de la Sécurité publique et de la ville de Hanoï.

Un spectacle pour fêter la cérémonie d'inauguration du théâtre. Photo : VNA



Prenant la parole en réponse, le général To Lam, ministre de la Sécurité publique, a pris note les instructions du Premier ministre et s’est engagé à les appliquer strictement. Le ministre a affirmé que le théâtre était l'affection de la force de sécurité publique populaire avec les habitants de la capitale et de tout le pays. Il a également remercié les organismes et les entreprises pour leur coordination efficace pour terminer les travaux dans les délais, a souhaité recevoir le soutien des artistes durant l'exploitation du théâtre.- VNA/VI