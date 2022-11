Le PM à la cérémonie d'inauguration du projet de composantes du Complexe pétrochimique du Sud

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a assisté le 26 novembre à la cérémonie d'inauguration du cluster portuaire, des réservoirs spécialisés et de l'usine utilitaire - projet de composantes du Complexe pétrochimique du Sud, dans le cadre de sa tournée de travail dans la province de Ba Ria-Vung Tau (Sud).

C’est un projet clé du secteur pétrolier et gazier, avec un investissement total de plus de 5 milliards de dollars et est un élément essentiel et indissociable du Complexe pétrochimique du Sud.

Roongrote Rangsiyopash, PDG du groupe SCG (société propriétaire de LSP), a déclaré que le Complexe pétrochimique du Sud est un projet clé du groupe SCG et de SCG Chemicals au Vietnam, démontrant l'engagement à long terme du groupe pour le développement durable au pays.

Le projet est construit avec les technologies les plus avancées de la région pour apporter des normes d'exploitation de premier plan, tout en démontrant l'engagement fort du groupe envers les réglementations en matière de sécurité et d'environnement.

S'exprimant lors de l'événement, le Premier ministre Pham Minh Chinh a apprécié les efforts des unités, des organisations et des individus, affirmant que ce résultat était dû aux relations bonnes, harmonieuses et efficaces entre le Vietnam et la Thaïlande, entre les investisseurs et les autorités locales, entre le ressort central et local.

Selon le chef du gouvernement, ce Complexe pétrochimique joue un rôle très important. Avec la raffinerie et la pétrochimie de Nghi Son dans le Nord et la raffinerie et la pétrochimie de Binh Son dans le Centre, le Vietnam disposera ainsi de trois raffineries dans les trois régions du pays, assurant l'approvisionnement pétrolier pour l'ensemble du pays.

Il a demandé aux investisseurs, à l’autorité locale, aux ministères et secteurs concernés de gérer complètement les problèmes, de proposer une feuille de route et des solutions précises pour réaliser des composantes du projet, d’assurer son avancement et sa qualité.

Auparavant, le Premier ministre Pham Minh Chinh avait pris un hélicoptère pour inspecter la planification, les grands projets de la province de Ba Ria-Vung Tau, notamment le projet de la région de Bai Sau, l'aéroport de Go Gang, la zone urbaine de Go Gang - Long Son, le port de Cai Mep ...