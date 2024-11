Le PM à la cérémonie d'inauguration de la statue réhabilitée du Président Ho Chi Minh à Saint-Domingue

Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh, son épouse et sa suite les accompagnant ont assisté à la cérémonie d'inauguration de la statue réhabilitée du Président Ho Chi Minh à Saint-Domingue. Photo : VNA

Lors de sa visite officielle en République dominicaine, le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh, son épouse et sa suite les accompagnant ont assisté, dans la matinée du 21 novembre (heure locale), à la cérémonie d'inauguration de la statue réhabilitée du Président Ho Chi Minh, à la place éponyme dans la capitale Saint-Domingue.

La place et la statue du Président Ho Chi Minh ont été construites par l’administration de la ville de Saint-Domingue, le Mouvement de la gauche unie (MIU) et la population de la ville en 2013 pour honorer des contributions du Président Ho Chi Minh à la cause de la lutte pour la libération des peuples du Vietnam, d’Amérique latine et du monde.



S'exprimant lors de la cérémonie, le maire de Saint-Domingue, Dio Astacio, a souligné que l'installation de la statue du Président Ho Chi Minh dans la ville visait à reconnaître et à honorer ses grandes contributions aux liens bilatéraux et à illustrer les liens entre le peuple du Vietnam et de la République dominicaine.



Présent à cet événement, le secrétaire général du MIU, Miguel Mejia, a estimé que cette visite du Premier ministre Pham Minh Chinh en République dominicaine revêtait des significations historiques, ouvrant une nouvelle page dans les relations entre les deux pays.



Pour sa part, le Premier ministre vietnamien a déclaré que la statue du Président Ho Chi Minh dans la capitale Saint-Dominigue et la statue du professeur dominicain Juan Bosch à Hanoï étaient des symboles de solidarité, d'amitié, de partage et d'attachement de longue date entre les deux pays et honoraient aussi l'amitié entre les deux pays et les deux nations.



Il a précisé que sa visite en République dominicaine était la première visite de haut niveau durant les 20 ans de relations diplomatiques entre les deux pays. Cette visite portera les relations bilatérales à une nouvelle étape de développement, faisant des deux pays leurs partenaires importants pour le développement, a-t-il conclu. -VNA/VI