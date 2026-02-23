Le plus haut législateur insiste sur la nécessité d’élever le rôle et la position de l’Assemblée nationale

Dans la matinée du 23 février, premier jour de travail après les congés du Têt du Cheval 2026, le président de l’Assemblée nationale (AN), Tran Thanh Man, a rencontré les députés à plein temps au niveau central, ainsi que les cadres, fonctionnaires, employés et personnels des organes de l’Assemblée nationale et de son Bureau.



Il a souligné qu’en 2025, l’Assemblée nationale, son Conseil des affaires ethniques, ses commissions et son Bureau avaient pleinement accompli les missions confiées par le Bureau politique, le Secrétariat et le Comité central du Parti, sous la direction du secrétaire général To Lam.



L’année dernière, l’Assemblée nationale de la 15e législature a adopté 89 lois, un résultat qualifié de « performance exceptionnelle » et reflétant les efforts conjoints du Comité permanent, des organes spécialisés et de l’ensemble du personnel parlementaire, a indiqué Tran Thanh Man.



Qualifiant 2026 d’année de la « percée », il a précisé qu’il s’agissait de la première année de mise en œuvre de la Résolution du 14ᵉ Congrès national du Parti et du Plan de développement socio-économique quinquennal pour 2026-2030. Il a demandé à la Permanence du Comité du Parti de l’Assemblée nationale et au Comité permanent de l’AN d’élaborer des programmes d’action détaillés pour appliquer efficacement cette résolution, tout en dirigeant avec succès l’organisation des élections des députés de la 16ᵉ législature et des membres des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031.



Le plus haut législateur a insisté sur la nécessité d’une préparation « précoce et approfondie » pour la première session de la 16ᵉ législature, dont l’ouverture est prévue le 6 avril 2026, et a appelé à accélérer la transformation numérique, la numérisation et l’application de l’intelligence artificielle (IA) dans les activités législatives, de supervision et de prise de décisions sur les questions nationales importantes.



Il a exhorté l’ensemble des organes de l’AN à faire preuve d’unité et de solidarité afin d’élever sans cesse le rôle et la position de l’AN, répondant aux exigences croissantes en matière de législation, de supervision suprême et de décisions importantes nationales.

Le président de l’Assemblée nationale Tran Thanh Man et des délégués lors de l'événement. Photo: VNA

Concernant le travail électoral, le secrétaire général de l’Assemblée nationale et chef de son Bureau, Le Quang Manh, a indiqué que le Conseil électoral national avait confirmé l’achèvement de plusieurs tâches clés dans les délais impartis. Le 14 février 2026, le président du Conseil électoral national, Tran Thanh Man, a signé la Résolution n°151/NQ-HDBCQG, annonçant la liste officielle des candidats à la 16ᵉ législature de l’Assemblée nationale, marquant une étape importante dans la préparation du scrutin à l’échelle nationale. -VNA/VI