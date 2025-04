Le plus haut législateur du Vietnam assiste à la cérémonie d’ouverture de l’UIP-150

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, a assisté à la cérémonie d’ouverture de la 150e Assemblée de l’Union interparlementaire (UIP-150), sur le thème « L’action parlementaire en faveur du développement social et de la justice sociale», à Tachkent, en Ouzbékistan, le 5 avril au soir (heure locale).

Outre les dirigeants des pays hôtes, la cérémonie d’ouverture a réuni 49 présidents, 46 vice-présidents et plus de 700 parlementaires de près de 130 parlements membres.

Dans leurs allocutions de bienvenue, la présidente du Sénat, Tanzila Narbaeva, et le président de la Chambre législative, Nuriddinjon Ismailov, d’Ouzbékistan, ont souligné l’importance de la toute première Assemblée de l’UIP organisée dans un pays d’Asie centrale, ainsi que la pertinence du thème de la réunion dans un contexte de nombreux défis pour le développement social dans le monde, notamment les conflits armés, la concurrence entre superpuissances, les incertitudes politiques, ainsi que la faiblesse des engagements et des ressources nécessaires à la réalisation des Objectifs de développement durable, à la justice sociale et à l’assistance aux groupes vulnérables.

Les hôtes ont salué la participation des membres de l’UIP, en particulier des dirigeants parlementaires, à cet événement, qui, selon eux, reflète la forte vitalité de l’UIP, le soutien unanime au multilatéralisme et les efforts conjoints des parlements de tous les pays pour des objectifs nobles et pour les peuples de chaque pays.

La présidente de l’UIP, Tulia Ackson, a souligné l’importance historique de l’UIP-150 et le rôle crucial de l’UIP et des parlements membres dans la promotion d’efforts constants et soutenus pour renforcer la démocratie et la coopération internationale afin de construire un monde plus pacifique et d’atteindre les Objectifs de développement durable.

Elle a estimé que l’UIP et les parlements membres devraient prendre l’initiative de créer des cadres juridiques, servir de passerelle pour aplanir les divergences et adopter des mesures concrètes pour favoriser le développement social dans les trois piliers que sont la paix, la justice et un avenir meilleur et équitable pour tous, contribuant ainsi au succès du deuxième Sommet mondial pour le développement social, prévu en novembre à Doha, au Qatar.

Par ailleurs, le secrétaire général de l’UIP, Martin Chungong, a souligné le rôle de la diplomatie parlementaire dans la promotion de la paix, de la coopération et du développement dans les régions et dans le monde, ainsi que pour améliorer la qualité de vie des populations grâce à un dialogue constructif, à l’instauration de la confiance et au partage d’expériences.

Il a appelé l’Assemblée à examiner et à adopter deux résolutions importantes sur le rôle des parlements dans la promotion de la solution à deux États en Palestine et dans la réduction de l’impact des conflits sur le développement durable.

L’UIP-150 se tiendra jusqu’au 9 avril. Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam prononcera un discours important lors du débat général de l’événement. - VNA/VI