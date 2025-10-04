Le plus haut législateur cubain en visite de travail à Hô Chi Minh-Ville

Le président de l'Assemblée nationale du pouvoir populaire et président du Conseil d'État cubain, Esteban Lazo Hernández, a eu des séances de travail avec l'Union des organisations d'amitié de Hô Chi Minh-Ville (HUFO) et l'Université de technologie et d'éducation de Hô Chi Minh-Ville (HCMUTE) le 3 octobre, dans le cadre de sa visite officielle au Vietnam.



En accueillant le dirigeant cubain, Nguyen Van Loi, chef de la délégation des députés de l'Assemblée nationale de Hô Chi Minh-Ville, a rappelé les 65 ans de relations entre le Vietnam et Cuba, affirmant que la visite de Lazo Hernández témoignait du lien privilégié tissé entre le président Hô Chi Minh et le dirigeant cubain Fidel Castro. Il a déclaré que la ville chérissait le soutien indéfectible de Cuba au Vietnam dans sa lutte pour l'indépendance et la construction nationale.



Les paroles immortelles de Fidel Castro – « Pour le Vietnam, Cuba est prête à verser son sang » – restent gravées dans le cœur de millions de Vietnamiens, a-t-il souligné, précisant que cette amitié durable s'est forgée au prix d'épreuves, de sacrifices et de loyauté.

Le président de l'Assemblée nationale du pouvoir populaire et président du Conseil d'État cubain, Esteban Lazo Hernández, effectue une visite de travail à Ho Chi Minh-Ville le 3 octobre. (Photo : VNA)





De son côté, le plus haut législateur cubain a salué les réalisations récentes du Vietnam, qui a vu Hô Chi Minh-Ville devenir le poumon économique du pays.



Expliquant les formidables défis auxquels Cuba est confrontée en raison de l'embargo, il a salué la campagne nationale vietnamienne qui a permis de récolter plus de 14 millions de dollars pour soutenir le pays. Ces fonds, a-t-il déclaré, ont aidé ce pays des Caraïbes à répondre à l'un de ses besoins les plus urgents : l'énergie solaire pour les écoles et les zones reculées.



Le programme « Soleil sans frontières » a renforcé les liens bilatéraux et les liens entre Hô Chi Minh-Ville et les localités cubaines, a-t-il ajouté.



Plus tôt, le dirigeant cubain avait visité l'Université de Hô Chi Minh-Ville, où ils ont exploré des formations avancées en sciences, technologies et agriculture intelligente. Il a salué les atouts de l'université dans les domaines des énergies renouvelables, de l'hydrogène, des télécommunications, des infrastructures numériques et de la recherche interdisciplinaire en IA, IoT, automatisation, robotique et technologies alimentaires.



La présidente du Conseil de l'Université, Truong Thi Hien, a déclaré que l'université était prête à mettre en place et à promouvoir des programmes de formation bilatéraux dans les domaines d'intérêt commun. Elle a proposé une coopération en matière d'échanges d'étudiants et d'enseignants, de formations courtes, de recherche, de transfert de technologie et d'organisation de forums internationaux.



Elle a également exprimé son espoir de bénéficier du soutien des universités, des instituts de recherche et des experts cubains pour le développement des technologies médicales, en exploitant les atouts de Cuba dans les domaines de la santé, de l'industrie pharmaceutique, des biotechnologies et des systèmes de santé communautaire. - VNA/VI