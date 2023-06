Le plus grand défi de développement du Vietnam est le changement climatique, selon un expert du PNUD

Le Vietnam a fait d'énormes progrès dans la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD) d'ici 2030.

C’est ce qu’a estimé Jonathan Pincus, économiste principal au Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA).

Photo :VGP Il a indiqué que l'indice de pauvreté multidimensionnelle, qui tient compte des revenus et de l'accès aux services et équipements de base, avait diminué de plus de moitié entre 2016 et 2022, passant de 9,2 % à 4,3 % de la population.

Selon lui, des progrès supplémentaires sont nécessaires sur certains des ODD, par exemple l'égalité des sexes et la protection de l'environnement.

Le changement climatique est actuellement le plus grand défi de développement auquel le Vietnam est confronté, a-t-il estimé, ajoutant que le Vietnam figure souvent parmi les pays les plus vulnérables à l'élévation du niveau de la mer, aux inondations, à la sécheresse et aux phénomènes météorologiques extrêmes.

Il a indiqué que des milliards de dollars d'investissements seraient nécessaires pour moderniser les infrastructures rurales et urbaines afin de protéger les communautés des tempêtes et des inondations.

Le gouvernement s'est engagé à atteindre « zéro émission nette » d'ici 2050 et à éliminer les centrales électriques au charbon dans les années 2040. La transition apportera des avantages économiques, notamment la sécurité énergétique et un air plus pur, et les références vertes du Vietnam renforceront les industries d'exportation, a-t-il dit.

Selon lui, le PNUD propose des allocations familiales universelles pour enfants et des pensions sociales comme politique pour garantir que tous les citoyens vietnamiens bénéficient du développement. Il suggère en outre de renforcer la résilience des ménages avec de jeunes enfants et des personnes âgées pour gérer la perte de revenus due aux vents contraires économiques, aux urgences sanitaires comme le Covid-19 et à d'autres risques.

Le PNUD travaille en étroite collaboration avec le gouvernement pour comprendre les implications sociales et économiques du changement climatique et de la transition énergétique et pour identifier les politiques et programmes visant à protéger les citoyens et les communautés vulnérables.

Le PNUD travaille en étroite collaboration avec le gouvernement et d'autres partenaires pour soutenir une croissance économique durable et inclusive, pour aider le Vietnam à accroître sa résilience et à s'adapter aux effets du changement climatique, et à promouvoir l'amélioration de la qualité de la gouvernance et de l'accès à la justice pour les citoyens vietnamiens.