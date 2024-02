Le plateau de cinq fruits à offrir aux ancêtres lors du Têt traditionnel

Lors des jours du Têt traditionnel des Vietnamiens, sur l’autel des ancêtres de chaque famille, qu'elle soit aisée ou non, et en dehors de nombreuses pâtisseries, il ne saurait manquer le mâm ngu qua ou littéralement le plateau de cinq fruits minimum pour exprimer les souhaits du maître de la maison.

Le plateau de cinq fruits est indispensable lors du Têt traditionnel. Photo : VNA

Après la préparation des banh chung, (gâteaux du Têt), les Vietnamiens s’attèlent à la décoration de l’autel des ancêtres, avec d’abord des fruits et des fleurs. Le plateau de cinq fruits est indispensable car il symbolise l’admiration et la gratitude des membres de la famille à l’égard du Ciel et de la Terre, et, bien évidemment, de leurs ancêtres. Il démontre leur aspiration à une vie d’abondance. Les cinq fruits symbolisent les cinq éléments de base de la philosophie orientale: bois, feu, terre, métal et eau. Certaines personnes croient que les cinq fruits sont le symbole des cinq doigts de la main, utilisés pour produire de la richesse physique à des fins personnelles, et pour faire des offrandes à leurs ancêtres. Cependant, de façon plus simple, les cinq fruits représentent la quintessence du Ciel et de la Terre pour bénir les hommes.

Ce plateau de fruits que l’on appelle mâm ngu qua, littéralement plateau des cinq fruits. Ce ne veut pas dire qu’il faut avoir cinq fruits différents. Cela dépend de la région avec ses caractéristiques climatiques et les conceptions des gens. Il contient non seulement les meilleurs fruits de la région mais aussi des traits culturels et exprime l’aspiration de paix, de bonne santé et de prospérité de chaque Vietnamien.

Au Nord

Le mâm ngu qua doit comprendre les cinq fruits représentant le ngu hành (les cinq phases, plus connues sous le nom d'"éléments"), et correspond à l’idée de l’aspiration de la prospérité et d’une famille heureuse. En général, au Nord, le mâm ngu qua comprend un régime de bananes, un pamplemousse ou un cédratier main-de-bouddha, des kumquats, des figues et des poires.

Premièrement, c’est un régime de bananes vertes correspondant au printemps (élément bois). Elle représente la famille réunie dans une atmosphère de concordance fraternelle.

Deuxièmement, c’est un pamplemousse ou un cédratier main-de-bouddha de couleur jaune représentant l’élément «métal». Ce fruit est mis au milieu de la main de bananes exprimant le souhait de prospérité.

Troisièmement, des kumquats, qui représentent la chance, de couleur rouge (élément «feu»).

Quatrièmement, des figues de couleur grise exprimant la vie aisée (élément «terre»).

Cinquièmement, les poires représentent la belle carrière, de couleur blanche (élément eau).

On peut décorer le mâm ngu qua d'autres fruits tels que papayes, pigments, etc., pour l’embellir.

Au Sud

Le plateau des cinq fruits au Sud comporte généralement des noix de coco, des papayes, des mangues et des figues; prononcé avec l'accent du sud, cela donne: corossol (Mãngcầu = cầu = prier), noix de coco (dừa = vừa = juste ce qu'il faut), papaye (đu đủ / đủ = suffisant) , mangue (xoài = xài = dépenser) et la figue (Sung = Sung túc = aisé), par exemple: "cầu, dừa, đủ, xoài" "prier suffisamment et dépenser modérément" - "cầu, dừa, đủ, sung"...

Par ailleurs, certains fruits sont tabous, car leur prononciation en vietnamien a des significations qui ne sont pas bonnes, comme les bananes, les oranges et les poiriers.

Au Centre

Influencée par les traits culturels du Nord et du Sud, cette région n’a pas beaucoup de fruits variés, de sorte que le mâmngu qua est assez simple. Il n’y a pas de tabous comme dans le Sud, tandis que les fruits correspondant aux cinq éléments sont ceux du Nord. Tous les fruits, frais et beaux, peuvent décorer le mâm ngu qua.

En bref, de nos jours, avec l’abondance de fruits délicieux, le plateau des cinq fruits est de plus en plus varié. Et les gens ne choisissent plus cinq fruits, mais peut-être 8, 9 ou 10 fruits sur ce plateau, bien que le plateau conserve sont nom mâm ngu qua, comme la tradition.

Présenter un plateau de cinq fruits sur l’autel des ancêtres du clan familial pour le Têt est une coutume originale des Vietnamiens. Ainsi, les Vietnamiens, quel que soit leur lieu de vie, se souviennent de cette coutume et la pratiquent comme un rappel de leur origine à leurs descendants. Une belle coutume à transmettre, donc. - VNA/VI