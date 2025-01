Le plan directeur de Hô Chi Minh-Ville incarne l’innovation et l’audace

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (deuxième à partir de la droite) remet la décision approuvant le plan directeur de de Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA

Le plan directeur de Hô Chi Minh-Ville incarne une pensée innovante, une vision stratégique, une vision prospective et des ambitions audacieuses, a déclaré samedi 4 janvier le Premier ministre Pham Minh Chinh.

S’adressant à une conférence d’annonce du plan directeur pour la période 2021-2030 avec une vision jusqu’en 2050 à Hô Chi Minh-Ville, il a souligné que la mise en oeuvre de ce plan n’est pas la seule responsabilité de Hô Chi Minh-Ville mais une mission pour toute la nation et la région dans son ensemble.

Le plan directeur, approuvé par le Premier ministre le 31 décembre 2024, vise à transformer Hô Chi Minh-Ville en une ville mondiale, civilisée, moderne, compatissante, dynamique et innovante. Elle est prête à cultiver une main-d’œuvre de qualité, à favoriser les secteurs des services et de l’industrie modernes et à être leader dans l’économie verte, l’économie numérique et la société numérique.

La mégapole du Sud aspire à devenir un pôle national pour l’économie, la finance, le commerce, les services, la culture, l’éducation et la science-technologie, en réalisant une intégration mondiale étendue et une position de premier plan en Asie du Sud-Est.

Elle vise à avoir des conditions de vie de haute qualité, une identité culturelle riche, un environnement durable et une forte adaptabilité au changement climatique.

Au cours de la période 2021-2030, la ville vise un taux de croissance annuel moyen du produit intérieur brut régional (PIBR) de 8,5% à 9%. D’ici 2030, son PIB par habitant devrait atteindre 385 à 405 millions de dôngs (14.800 à 15.400 dollars). Le secteur des services devrait en représenter plus de 60%, le secteur industriel et de la construction environ 27% et le secteur agro-sylvo-aquatique environ 0,4%. La ville vise également à ce que l’économie numérique contribue à plus de 40% de son PIB.

D’ici 2030, la population de la ville est estimée à environ 11 millions d’habitants, et atteindra environ 14,5 millions d’ici 2050. Le taux d’urbanisation devrait dépasser 90%, avec un objectif de 100% des communes répondant aux normes de la nouvelle ruralité et 50% répondant aux critères des communes rurales intelligentes. Tous les districts doivent répondre aux normes des districts néo-ruraux.

Le chef du gouvernement a présenté le plan directeur de la ville avec deux corridors, trois sous-régions, neuf axes spatiaux clés et un axe spatial côtier ; une structure spatiale multicentrique ; et l’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, de l’espace maritime et de l’espace souterrain.

Il a appelé à une synergie et une utilisation efficaces de toutes les ressources légales pour promouvoir les moteurs de croissance traditionnels tels que les exportations, l’investissement et la consommation. En outre, des percées doivent être réalisées dans de nouveaux moteurs de croissance, notamment l’économie verte, l’économie numérique, l’économie circulaire, l’économie du partage, l’économie de la connaissance, l’adaptation au changement climatique et le développement durable.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a également exhorté à renforcer le développement humain en formant une main-d’œuvre de qualité, en encourageant les talents et en garantissant le bien-être social ; en augmentant la connectivité entre la ville et ses environs, au niveau tant national qu’international, grâce au développement des systèmes de transport, des chaînes de production et d’approvisionnement et des liens avec le marché.

La ville a été invitée à faire œuvre de pionnier dans le développement d’un système d’infrastructures stratégiques complet englobant les transports, les infrastructures numériques, les soins de santé, l’éducation, les services sociaux, les sports, ainsi que les infrastructures matérielles et immatérielles, la promotion de l’innovation, de la science et de la technologie et de la transformation numérique, ainsi que la formation des ressources humaines.

Le plan directeur doit s’aligner sur les plans directeurs nationaux, régionaux et sectoriels, afin d’atteindre une croissance à deux chiffres cette année, a-t-il déclaré, en proposant de piloter avec audace de nouveaux mécanismes et politiques, en particulier pour les projets clés tels que le Centre financier international, le port de Cân Gio, le réseau de transport reliant l’aéroport international de Long Thành et le réseau ferroviaire urbain.

Affirmant l’engagement du gouvernement à accompagner la ville, en veillant à ce que les résidents locaux en bénéficient réellement, le chef du gouvernement a demandé aux ministères, aux agences et aux localités d’agir dans cet esprit. Il a exhorté les entreprises, les partenaires et les investisseurs à continuer de coopérer et d’investir dans la ville, à favoriser un esprit d’écoute et de compréhension, à partager la vision et les actions ; à travailler, à bénéficier, à gagner et à grandir ensemble ; à profiter ensemble de la joie, du bonheur et de la fierté.

Le secrétaire du Comité municipal du Parti, Nguyên Van Nên, a indiqué que la ville continuerait à concrétiser la résolution n°31 du Politburo sur les orientations et les tâches de développement jusqu’en 2030, la résolution n°131 de l’Assemblée nationale sur l’organisation du modèle de gouvernance urbaine et la résolution n°98 de l’Assemblée nationale sur le pilotage des mécanismes et politiques spécifiques pour le développement de la ville. Ces efforts visent à promouvoir un développement rapide et durable, à la hauteur de la confiance du Parti et de l’État, a-t-il déclaré. – VNA/VI