Le plan de rationalisation de l'appareil d'État du Vietnam bien apprécié par les médias internationaux

Plusieurs journaux internationaux ont récemment publié des articles estimant que le plan du Vietnam visant à rationaliser son appareil d'État avait recueilli un large soutien du public.

Le Straits Times de Singapour, le Bangkok Post et le Kaohoon International de Thaïlande ont décrit l'approbation par l'Assemblée nationale du Vietnam du plan de rationalisation de l'appareil d'État comme une percée majeure. Les autorités vietnamiennes font avancer l'initiative visant à réduire les dépenses publiques et à améliorer l'efficacité du système. Selon les auteurs de ces articles, le public soutient fortement la réforme, estimant qu'un appareil d'État rationalisé permettra au Vietnam de poursuivre ses ambitieux objectifs de croissance.

Le Straits Times et Bloomberg aux États-Unis ont tous deux noté que le plan du Vietnam a également été bien accueilli par les investisseurs. Bien que des retards administratifs mineurs puissent survenir à court terme, le gouvernement vietnamien a assuré que la réforme ne perturberait pas l'approbation des projets.

Les analystes ont souligné que la décision du Vietnam intervient à un moment où plusieurs gouvernements à travers le monde, y compris ceux dirigés par le président américain Donald Trump et le président argentin Javier Milei, mettent également en œuvre des mesures agressives de réduction des coûts dans les secteurs public et privé.

Le 18 février, lors de la 9e session extraordinaire de l'Assemblée nationale, les députés ont voté en faveur de deux résolutions concernant l’organisation et le nombre de membres du gouvernement pour la 15e législature. En conséquence, le gouvernement sera composé de 14 ministères et de trois agences de niveau ministériel, soit cinq de moins qu'au début du mandat. Cette restructuration résulte de la fusion de ministères et d'agences dont les fonctions se chevauchent.-VNA/VI