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Le PIB du Vietnam progresse de 8,18 % au premiser semestre malgré les incertitudes mondiales

Le produit intérieur brut (PIB) du Vietnam a progressé de 8,18 % au premier semestre par rapport à la même période de l’année dernière, a annoncé le 3 juillet l’Office national des statistiques.

 

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