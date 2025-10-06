Le PIB du Vietnam a enregistré une hausse de 7,85 % entre janvier et septembre

Le Produit intérieur brut (PIB) du troisième trimestre a progressé de 8,23 % en glissement annuel, tandis que celui des neuf premiers mois a augmenté de 7,85 %, un niveau élevé sur la période 2011-2025.

Ces chiffres ont été annoncés le 6 octobre à Hanoï par Nguyên Thi Huong, directrice de l'Office national des statistiques relevant du ministère des Finances, lors d'une conférence de presse consacrée à la publication des statistiques économiques et sociales du troisième trimestre et des neuf premiers mois de 2025.

Par secteur, l'agriculture, la sylviculture et l'aquaculture ont crû de 3,83 %, contribuant à 5,36 % de la croissance totale de la valeur ajoutée ; l'industrie et la construction ont progressé de 8,69 %, apportant 43,05 % ; et les services de 8,49 %, représentant 51,59 %.

Selon Nguyên Thi Huong, ces résultats témoignent de la résilience de l'économie vietnamienne dans un contexte mondial complexe et incertain. Grâce à la mise en œuvre rapide des politiques et des mesures adaptées, l'économie a enregistré des résultats très positifs, avec une amélioration continue.

Au cours des neuf premiers mois de l'année, la valeur ajoutée des secteurs agricole, sylvicole et aquatique a augmenté, respectivement, de 3,46 %, de 6,46 % et de 4,48 % par rapport à la même période de l'année précédente. La valeur ajoutée de l'industrie a progressé de 8,55 %.

Nguyên Thi Huong, directrice de l'Office national des statistiques, s'exprime. Photo: VNA

Les activités commerciales et touristiques ont maintenu une forte dynamique de croissance, contribuant à la croissance du secteur des services. La valeur ajoutée du secteur des services a bondi de 8,49 % entre janvier et septembre, un taux seulement inférieur à la hausse de 11,37 % enregistrée sur la même période en 2022.

Du côté de la demande, la consommation finale a augmenté de 8,07 %, représentant 73,83 % de la croissance du PIB.

Nguyên Thi Huong a souligné que, grâce à la mobilisation de toutes les ressources et aux réformes institutionnelles engagées, l'économie vietnamienne continue d'enregistrer des résultats solides malgré les incertitudes mondiales. -VNA/VI