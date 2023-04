Le photographe Réhahn fait découvrir la beauté du Vietnam au public français

La mairie de la ville d’Honfleur en Normandie (France), en collaboration avec le photographe Réhahn, a inauguré le 10 avril une exposition de photos sur la beauté impressionnante du Vietnam.

Le photographe Réhahn présente ses clichés aux visiteurs. Photo : VNA

A travers 44 clichés de portraits et de paysages sur le Vietnam et ses habitants, le photographe Réhahn présente au public français à Honfleur diverses facettes du pays. Cette exposition, qui se déroule jusqu'à fin 2023, est un événement culturel pour célébrer le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la France et le 10e de leur partenariat stratégique bilatéral.



Partageant avec le correspondant de l’Agence vietnamienne d’Information (VNA) à Paris, le photographe Réhahn a déclaré que bien qu'il soit citoyen de la ville d’Honfleur, il est attaché au Vietnam depuis 12 ans. Ainsi, si Honfleur est le lieu où il a grandi, Hôi An est celui où brille sa carrière. Avec tout son amour pour le Vietnam et la France, il a décidé de choisir 44 photos à exposer dans son pays natal à cette occasion.



Parmi les 44 photos exposées, outre des portraits et des paysages idylliques au Vietnam, l’artiste présente aux visiteurs sa série de photos dans la collection intitulée "Mémoires de l'Impressionnisme".

S'exprimant lors du vernissage de l’expo, le maire d’Honfleur, Michel Lamarre, a estimé que cet événement était vraiment un cadeau que le photographe Réhahn souhaite apporter à cet endroit comme une partie de la cérémonie de célébration du 50e anniversaire de l'établissement des relations Vietnam - France.

De son côté, l'ambassadeur du Vietnam en France Dinh Toan Thang a souligné que l’exposition revêtait une signification particulière car l'auteur a choisi le Vietnam comme sa deuxième patrie.

L’organisation de l'événement est un bel hommage à l'amitié qui unit la France et le Vietnam, a-t-il insisté

Né en Normandie, le photographe Réhahn développe sa carrière à Hôi An, au Vietnam. Ses photos apparaissent régulièrement dans de célèbres médias internationaux tels que Condé Nast Traveler, The New York Times, National Geographic... Réhahn a parcouru plus de 35 pays, avant de décider de vivre dans la vieille ville de Hoi An qu'il considère comme sa deuxième maison où il vit depuis 2011. Pendant son séjour au Vietnam, il a passé beaucoup de temps à explorer la richesse et les beautés de la communauté des ethnies au Vietnam pour les refléter dans ses clichés.