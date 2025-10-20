Le Pho vietnamien – un "ambassadeur culturel" entre le Vietnam et Singapour

Le Festival du Pho vietnamien 2025 a été lancé le 18 octobre à Our Tampines Hub, à Singapour, attirant une foule nombreuse désireuse de découvrir les saveurs emblématiques du Vietnam.

Cette initiative vise à présenter le Pho vietnamien comme un "ambassadeur culturel", contribuant à renforcer la cohésion au sein de la communauté tout en favorisant la coopération culturelle, touristique, commerciale et d'investissement entre le Vietnam et Singapour.

Lors de la cérémonie d'ouverture, Desmond Choo, ministre d'État à la Défense de Singapour, a souligné que le Pho était bien plus qu'un plat populaire : il représente un symbole de résilience, d'esprit familial et du riche patrimoine culturel vietnamien. Il a également salué l'événement comme une belle illustration de l'amitié solide unissant les deux nations.

Les visiteurs au Festival du Pho vietnamien 2025. Photo: VNA

Le Festival offre une véritable immersion gastronomique dans la cuisine vietnamienne, avec des plats emblématiques comme le Pho, le Banh mi et les Nems, tous préparés par des chefs de renom. L'expérience est complétée par des espaces d'exposition présentant des produits agricoles, des épices fines et des offres touristiques, le tout animé par des spectacles de musique traditionnelle envoûtants.

L'événement phare de cette manifestation est un forum de promotion des investissements, du commerce et du tourisme Vietnam-Singapour, réunissant pas moins de 150 entreprises des deux nations. Il a pour vocation de favoriser concrètement les échanges commerciaux.

L’ambassadeur du Vietnam à Singapour, Trân Phuoc Anh, a insisté sur la signification de cet événement qui, en se tenant dans un grand quartier résidentiel, contribue non seulement à resserrer les liens communautaires, mais aussi à assurer le rayonnement de la culture vietnamienne à l'étranger.

Le Festival est organisé par l'ambassade du Vietnam à Singapour, le journal "Tuổi Trẻ" (Jeunesse), l'agence de voyage vietnamien Saigontourist, en collaboration avec le Département de l'industrie et du commerce de Hô Chi Minh-Ville et le Comité de liaison de la communauté vietnamienne à Singapour. Il se tient jusqu'au 19 octobre. -VNA/VI