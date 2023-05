Le phare de Long Châu, gardien de la baie de Lan Ha depuis 129 ans

Mis en service en 1894 à 50km de Haiphong, le phare de Long Châu continue de guider la navigation des bateaux dans le golfe du Bac Bô. Il est considéré comme le plus grand et le plus ancien phare du pays.

Photo: Nguyên Tuân Anh

Un canot nous transporte de Cat Bà à travers la baie de Lan Ha, où les vagues peuvent parfois atteindre une hauteur de 2,5 mètres, en direction de l'archipel de Long Châu. Ce trajet dure environ une heure. Le plus grand et le plus ancien phare du Vietnam se reflète majestueusement dans les eaux turquoises, baigné par la douce lumière du soleil couchant. Un vent léger caresse les roches accidentées qui ont vaillamment résisté aux ravages du temps...

Le phare de Long Châu a été construit sur la plus grande île de l'archipel, qui ne mesure qu'un kilomètre carré. Pour y accéder, il faut emprunter une piste sinueuse entre les rochers, qui demande environ vingt minutes de marche. Les gardiens du phare nous accueillent chaleureusement à notre arrivée.

«Cet arbre a maintenant 21 ans, il a été planté à mon arrivée. L'autre a été planté deux ans plus tôt. Ce sont des aréquiers que nous appelons affectueusement "aréquiers champagne" en raison de leur tronc qui ressemble à une bouteille de champagne. Mon frère d'An Lao me les a donnés lorsqu'ils étaient encore tout petits, et regardez-les maintenant, voyez combien ils ont grandi dans cet environnement hostile!», nous raconte l’un d’entre eux.

Le phare de Long Châu lui-même présente une architecture originale avec sa structure en forme de dôme, entourée de vitres renforcées. Nguyên Manh Hùng, chef de l’équipe des gardiens du phare, nous le présente:

«Construit par les Français et mis en service en 1894, le phare de Long Châu a été conçu comme un système de signalisation pour les bateaux naviguant dans le golfe du Tonkin, également appelé golfe du Bac Bô au Vietnam. En 1955, les Vietnamiens en ont pris le contrôle. Aujourd'hui, le phare continue de fonctionner et sa structure est toujours intacte, malgré le fait qu'une roquette américaine pendant la guerre ait endommagé l'un de ses piliers. À l'exception de cette pierre manquante, rien n'a été modifié depuis sa construction».

Photo: Nguyên Tuân Anh

Hùng nous guide à travers une centaine de marches en spirale jusqu’au sommet de la tour du phare.

“Ce phare s'élève à une altitude de 110 mètres par rapport au niveau de la mer et à 80 mètres par rapport au sol. La tour elle-même mesure 30 mètres de hauteur», précise-t-il.

Au centre de la chambre située au sommet de la tour se trouve une imposante lanterne composée d'une multitude d'ampoules qui, depuis 129 ans, n'a jamais cessé d'illuminer la nuit. Selon Nguyên Manh Hùng, par temps clair, les bateaux peuvent apercevoir la lumière émise par le phare jusqu'à une distance de 50 km.

“En ce qui concerne la signalisation, il est impensable qu'un phare cesse de fonctionner. C'est pourquoi nous devons prévoir des lanternes de secours prêtes à être utilisées au cas où la principale viendrait à tomber en panne», précise-t-il.

Alors que le soleil se couche, Hùng allume la lumière, et le phare de Long Châu poursuit sa mission entamée il y a 129 ans. Malgré des milliers de tempêtes et quelque 300 raids de l'armée américaine, cette tour indéfectible refuse de céder, continuant de servir de repère essentiel pour les bateaux… - VOV/VNA/VI