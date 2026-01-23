Le peuple à la fois centre, sujet, finalité et moteur du développement: leader du Parti

Le secrétaire général du Parti Tô Lâm (centre) préside la conférence de presse internationale sur les résultats du 14e Congrès national du Parti, à Hanoi, le 23 janvier. Photo : VNA

Le peuple est toujours le centre, sujet, finalité, moteur et ressource essentielle du développement, et sa satisfaction constitue le critère suprême de toutes les politiques et décisions, a affirmé le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, lors d’une conférence de presse internationale tenue vendredi 23 janvier à l’issue du 14e Congrès national du Parti.

Interviewé par l’Agence vietnamienne d’information (VNA) sur le comment les organisations et les membres du Parti pouvaient démontrer leur unité de volonté et d’action afin de traduire rapidement la résolution du Congrès en réalité, améliorant ainsi les conditions de vie de la population et renforçant le bien-être public, le leader du Parti a affirmé que la résolution du congrès définissait clairement les objectifs, les orientations et les principales solutions pour la législature à venir et les étapes de développement ultérieures.

Plus de 700 journalistes, représentants des médias nationaux et internationaux participant à la conférence de presse internationale sur les résultats du 14e Congrès national du Parti, à Hanoi, le 23 janvier. Photo : VNA

Il a souligné que l’essentiel réside dans la mise en œuvre des plans. S’appuyant sur l’expérience, il a constaté qu’une des principales lacunes du passé avait été la mauvaise application de nombreuses politiques pourtant pertinentes. C’est pourquoi les documents du 14e Congrès national du Parti insistent sur le passage à l’action et la définition claire des responsabilités de chaque secteur, niveau, fonctionnaire et membre du Parti.

L’objectif est de garantir que les orientations et les politiques du Parti soient mises en œuvre concrètement, de manière opportune et efficace, produisant des résultats visibles et tangibles dont la population puisse directement bénéficier, renforçant ainsi la confiance du public envers le Parti, a-t-il déclaré.

Le Parti n’a d’autre but que d’améliorer la vie des citoyens, a affirmé le secrétaire général Tô Lâm.

Il a souligné que le 14e Congrès national du Parti exige que tous les ministères, secteurs, collectivités locales, agences, unités et entreprises entament la mise en œuvre de la résolution du Congrès. Chacun doit répondre clairement aux questions suivantes : que faut-il faire et comment ?

Le leader du Parti a noté que la mise en œuvre doit être pragmatique, avec des responsabilités clairement définies, des échéances précises et des résultats mesurables.

Il est essentiel de traduire les documents du congrès en programmes et plans d’action spécifiques, assortis d’objectifs clairs, de tâches assignées et de délais, afin de moderniser activement le modèle de croissance et l’approche de développement en faisant de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique des moteurs essentiels, et d’améliorer l’efficacité et la rentabilité tout en encourageant l’économie et en évitant le gaspillage.

Selon le secrétaire général du Parti, il convient également de veiller à lever les obstacles et à mobiliser toutes les ressources disponibles afin de créer un environnement favorable au développement.

Il est important d’établir des mécanismes efficaces d’inspection, de supervision et d’évaluation, réguliers et ponctuels, avec des récompenses accordées en temps opportun pour les bonnes performances et une gestion rigoureuse des retards, des dérobades et des tentatives de se décharger de ses responsabilités, a-t-il indiqué.

Le pays devrait également promouvoir une culture d’intégrité et de professionnalisme dans la fonction publique, en renforçant la transparence et la responsabilité, et en améliorant l’information et la communication afin de parvenir à un consensus et de favoriser des mouvements d’émulation patriotique substantiels et efficaces, a-t-il encore indiqué. – VNA/VI