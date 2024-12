Le permanent du Secrétariat Tran Cam Tu reçoit une délégation de l'Union de la jeunesse populaire révolutionnaire lao

Tran Cam Tu, président de la Commission centrale du contrôle du Parti, a reçu le 5 décembre à Hanoï, une délégation du Comité centrale de l'Union de la jeunesse populaire révolutionnaire lao, dirigée par Monexay Laomoaxong, secrétaire du Comité central de l'Union, en visite de travail au Vietnam.

Tran Cam Tu a souligné les réalisations de la coopération entre le Vietnam et le Laos au cours des dernières années grâce aux contributions de la jeunesse des deux pays et a apprécié la coopération de plus en plus étroite et efficace entre l'Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh et l'Union de la jeunesse populaire révolutionnaire lao.

Il a affirmé que les dirigeants des deux Partis et des deux pays accordaient toujours une attention particulière et créaient toujours les conditions les plus favorables aux activités d’échange et de coopération entre les jeunes des deux pays, pour un développement commun.

Tran Cam Tu s'est dit convaincu que la jeune génération des deux pays continuerait à mener des activités d'échange et de coopération plus efficaces et plus substantielles.

Monexay Laomoaxong a annoncé à Tran Cam Tu des résultats des activités menées par l'Union de la jeunesse populaire révolutionnaire lao au Vietnam, y compris les résultats de son entretien avec une délégation de l’Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh. Il a affirmé les sentiments de solidarité et d'attachement entre les deux peuples lao et vietnamien, en particulier entre la jeune génération.

Il a souhaité que les dirigeants des deux pays continuent à faciliter la coopération entre les jeunes lao et vietnamien et les unions de jeunesse des deux pays. -VNA/VI