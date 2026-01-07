Le permanent du Secrétariat Tran Cam Tu inspecte les préparatifs du 14e Congrès national du Parti

Le permanent du Secrétariat Tran Cam Tu au Centre national des conférences de Hanoï. Photo : VNA

Dans l’après-midi du 6 janvier, le permanent du Secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam, Tran Cam Tu, accompagné d’une mission de travail, a effectué une inspection des préparatifs du 14e Congrès national du Parti au Centre national des conférences (CNC), situé sur l’avenue Pham Hung, à Hanoï.

Le permanent du Secrétariat et la mission ont procédé à une inspection directe de la salle plénière où se tiendra le congrès, ainsi que de plusieurs espaces fonctionnels destinés à son organisation. Des avis ont été formulés concernant l’aménagement de l’espace d’exposition dans le hall principal, la décoration protocolaire au centre de la salle plénière, le Centre de presse, les systèmes de sonorisation et d’éclairage, ainsi que les dispositions des sièges pour les délégués et les invités.

À cette occasion, le permanent du Secrétariat et la mission ont tenu une réunion de travail avec les représentants des unités membres du Comité d’organisation du congrès.

Il a été indiqué qu’au CNC sera aménagé un espace d’exposition reflétant de manière complète et globale le travail de construction du Parti et du système politique, le rôle de l’Assemblée nationale du Vietnam, ainsi que les réalisations marquantes dans les domaines économique, social, de la défense, de la sécurité et des relations extérieures, conformément à l’esprit du projet de Rapport de bilan des 40 années de Renouveau (Đổi mới).

Tran Cam Tu a souligné que la répétition générale est prévue le 14 janvier, suivie de la répétition finale le 15 janvier, avant l’ouverture officielle du congrès. La salle plénière, dotée de plus de 1 600 places, garantira des conditions suffisantes pour accueillir les délégués officiels et les invités.

D’ici aux répétitions, le Bureau du Comité central du Parti poursuivra les inspections afin de s’assurer du bon fonctionnement de l’ensemble des activités. La Commission centrale de l’organisation du Parti et le ministère des Affaires étrangères seront chargés de l’accueil des invités nationaux et internationaux, dans un esprit de solennité et de considération.

Le permanent du Secrétariat a également demandé à la Commission centrale de la sensibilisation et de la mobilisation des masses d’accélérer l’achèvement du Centre de presse, afin de permettre aux journalistes des agences de presse et des médias nationaux et internationaux de travailler dans des conditions optimales et d’être prêts pour la conférence de presse internationale précédant le congrès.

Selon le programme prévisionnel, le 14e Congrès national du Parti se tiendra sur une durée de sept jours, du 19 au 25 janvier 2026. - VNA/VI