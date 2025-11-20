Le permanent du Secrétariat exige une préparation optimale pour le 14e Congrès national du Parti

Tran Cam Tu, membre du Bureau politique, permanent du Secrétariat, a présidé mardi matin 19 novembre une séance de travail avec la Permanence du Comité du Parti du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme ainsi que les organes concernés pour superviser les préparatifs et donner des opinions sur les activités de communication et de décoration en vue du 14e Congrès national du Parti.

Lors de la réunion, un représentant du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a passé en revue l'état d'avancement des tâches, se concentrant particulièrement sur les plans de décoration et de communication visuelle.

Séance de travail entre Tran Cam Tu et la Permanence du Comité du Parti du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme. Photo: VNA

En sa qualité de chef du sous-comité d’organisation au service du 14e Congrès national du Parti, Tran Cam Tu a salué le travail accompli, soulignant l'importance capitale de cet événement politique qui, malgré des délais serrés, requiert une exigence élevée en matière d'innovation technique et esthétique. Il a exhorté les parties prenantes à appliquer rigoureusement les directives du secrétaire général du Parti To Lam et les conclusions du Bureau politique et du Secrétariat en la matière.

Il a ordonné notamment une inspection au Centre national des conférences pour affiner les plans d'aménagement. Enfin, il a insisté sur la nécessité d'une coordination étroite entre les commissions pour valider des contenus de communication, conformes aux documents du Parti, l'objectif étant de soumettre au plus vite une proposition finale et optimale à l'approbation du Bureau politique. -VNA/VI