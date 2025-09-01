Le permanent du Secrétariat du PCV Trân Câm Tu reçoit une délégation de l’ICAPP

Le permanent du Secrétariat du PCV Trân Câm Tu reçoit la délégation de l’ICAPP. Photo: VNA

Trân Câm Tu, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Parti communiste du Vietnam (PCV), a reçu le 31 août, une délégation de la Conférence internationale des partis politiques d’Asie (ICAPP), conduite par les coprésidents de son Comité permanent Chung Eui-yong et Mushahid Hussain Sayed, en visite de travail au Vietnam et participant aux célébrations du 80ᵉ anniversaire de la Révolution d’Août (19 août) et de la Fête nationale (2 septembre).

Trân Câm Tu a souhaité la bienvenue à la délégation, soulignant que cette visite constituait un encouragement important pour le Parti, l’État et le peuple vietnamiens à l’occasion d’une date historique. Il a exprimé la gratitude du Vietnam pour le soutien précieux des Partis et amis internationaux, y compris l’ICAPP, ces 80 dernières années.

À l’occasion du 25ᵉ anniversaire de l’ICAPP, il a adressé ses félicitations de succès, contribuant à renforcer la voix des Partis politiques dans les relations internationales et à promouvoir la coopération entre Partis, gouvernements, parlements et peuples en Asie.

Il a présenté aux dirigeants de l’ICAPP les réalisations du Vietnam après 80 ans d’indépendance, 40 ans de Renouveau ainsi que ses objectifs stratégiques pour la nouvelle ère. Des responsables de l’ICAPP se sont déclarés honorés de visiter le Vietnam à ce moment historique, saluant les réalisations remarquables du pays.

Ils ont souligné leur haute appréciation du rôle et de l’influence croissante du Parti communiste du Vietnam (PCV), estimant que sous sa direction, le pays est devenu un exemple d’indépendance, de résilience, de solidarité, de rénovation et d’intégration.

Ils ont également présenté les résultats récents de l’ICAPP, confirmant son rôle de principal mécanisme multilatéral de partis politiques en Asie. Les responsables de l’ICAPP ont salué la contribution active du PCV en tant que membre du Comité permanent et exprimé le souhait de resserrer davantage les liens bilatéraux.

Ils se sont déclarés convaincus que le Vietnam continuera à jouer un rôle important dans la réalisation des objectifs de l’ICAPP pour une Asie pacifique, stable et prospère.

Trân Câm Tu a réaffirmé la politique extérieure du Vietnam axée sur l’indépendance, la paix, l’amitié et la multilatéralisation. Les deux parties ont convenu de renforcer la coopération et de promouvoir la participation du PCV aux activités de l’organisation. Elles se sont engagées à œuvrer conjointement pour accroître la position et le rôle international de l’ICAPP dans l’avenir. -VNA/VI